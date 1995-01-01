"هتتجوز مُغتصب".. اعتزالت مطربة الراب الأمريكية نيكي ميناج

05:32 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019
نيكي ميناج

نيكي ميناج

كتب: أ ش أ

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أعلنت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، اليوم الخميس، اعتزالها، من أجل تأسيس أسرة مع صديقها كينيث بيتي.

وغردت "ميناج" التي تبلغ من العمر 36 عاما، عبر "تويتر": "لقد قررت التقاعد، ومن أجل أن تكون لي عائلة، أعلم أنكم سعداء الآن، وإلى معجبي، استمروا في دعمي، افعلوا ذلك حتى موتي".

وأضافت: "أتمنى أن أتمكن من العودة في الوقت المناسب، معانقة هذه الفتاة ليلاً، والتي اعتادت ان تكون فتاة لطيفة".

وكانت نيكي- التي غيرت لقبها في وسائل التواصل الاجتماعي إلى السيدة بيتي- قد كشفت سابقًا عن اعتزامها الزواج من كينيث، في غضون الـ80 يومًا المقبلة.

وتحدثت نيكي ميناج، في منتصف أغسطس، وقالت: "قدمنا ​​طلبًا للحصول على رخصة زواج، ولا يزال يتعين علينا استلامه ولكني كنت مسافرة، وعندما عدت، كان يتعين علينا تجديده مرة أخرى، ومنذ ذلك الوقت، يكون لديك 90 يومًا للزواج، وقد كان ذلك قبل أسبوع، لذلك لدي الآن حوالي 80 يومًا، يجب أن أعمل على ألبومي، ولدي الكثير للتركيز عليه، لا أريد إقامة الزفاف الكبير الآن، وسنفعل ذلك في وقت لاحق".

يشار إلى أن كينيث بيتي، حبيب نيكي ميناج، مسجل كـ"مرتكب لجريمة جنسية"، حيث أدين باغتصاب قاصر في عام 1995.

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