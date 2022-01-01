فيديو.. غراب يهاجم هنديا يوميا لسبب غريب

01:08 ص | الجمعة 06 سبتمبر 2019
غراب يهاجم رجل

غراب يهاجم رجل

كتب: حسن شحاتة

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شهدت الهند واقعة غريبة، بعد مهاجمة الغربان لأحد الرجال ويدعى شيفا كيوات يوميًا على مدار الـ3 سنوات الماضية، وذلك بسبب موت صغيرهم بين يديه أثناء محاولة الرجل لإنقاذه، وتداول العديد من الأشخاص الواقعة بعدما انتشر فيديو أثار جدلاً كبيرًا يظهر مهاجمة الغربان للرجل.

وتهاجم الغربان "كيوات" خارج منزله الواقع في ولاية ماديا براديش بالهند، بعد رؤية الغربان لصغيرهم يموت بين يديه، حيث وجد كيوات فرخ غراب عالقًا في شبك حديدي وحاول إنقاذه لكنه لم يتمكن من ذلك ليفارق الحياة أثناء محاولة إخراجه، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

https://www.facebook.com/TimesofIndia/videos/2392101597694770/?t=0

ومنذ ذلك الحين تقوم الغربان بمهاجمته يوميًا، الأمر الذي يضطره للخروج من منزله بعصا لإبعادهم عنه، ولكن دون أن يعرضهم للأذى، رغم قيام الغربان بأذيته من خلال نقره وخدشه يوميًا.

وذكر كيوات، أنه يتمنى أن يدركوا بمحاولته لمساعدة الغراب الصغير وليس قتله على حسب ما يعتقدون.

ويبدو أن الأمر أصبح مثيرًا لاهتمام أهل القرية، حيث يستمتع جزء كبير منهم بمشاهدة وقت مهاجمة الغربان له، بحسب ما ذكر أحدهم "الغربان تهاجمه كأنها طائرات مقاتلة تنقض على هدفها في الأفلام السينمائية".

دراسة أمريكية تحذر من أذية الغربان

وأكدت دراسة أمريكية، على تتمتع الغربان بذاكرة ممتازة تمكنهم من تذكر الشخص الذي يشكل خطرًا عليهم، وقام الباحثين في جامعة واشنطن بتحذير الأشخاص من أذية الغربان، حيث تظل تتذكر من يؤذيها لمدة 5 سنوات على الأقل، وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

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