كيف يؤثر تغيير شيفتات العمل على الساعة البيولوجية؟.. طبيبة توضح

10:48 م | الخميس 05 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: شريف سليمان

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تحدثت الدكتورة شهيرة لوزة، مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، عن أضرار اضطرابات النوم، خلال حوارها مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية. 

وقالت "لوزة" إن السفر عبر خطوط زمنية كان يؤدي في السابق إلى حدوث اضطرابات النوم، موضحةً أن هذه الحالة قل تأثيرها مع تطور وسائل النقل. 

 

وأضافت: "تغيير شفتات العمل يؤدي لاضطرابات النوم، فالساعة البيولوجية هي آلاف من الخلايا تعرف باسم التصالب البصري، حيث إنها حساسة للضوء والمؤثرات الأخرى وتتأثر بها". 

وعن فترة القيلولة، قالت مدير مركز القاهرة لدراسات طب النوم، إنه أمر مهم للغاية حيث يؤدي إلى إراحة الجسم، مشيرةً إلى أهمية ألا تكون هذه الفترة طويلة.

وربطت "لوزة" النوم بالحالة النفسية، وقلت إن بينهما تأثير متبادل: "القلق والاكتئاب يؤثران في النوم، فالأول يؤخره والثاني يؤدي إلى الاستيقاظ المبكر، وهو ما يسفر عن الإصابة باضطرابات النوم".

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