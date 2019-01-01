بعد إطلاقها رسميا.. خطوات تغعيل خاصية secret crush في فيسبوك

أطلقت شركة فيس بوك الـ secret crush بشكل رسمي في الولايات المتحدة، من أجل عثور مستخدميها على الحب، والمساعدة في بناء علاقات هادفة قائمة على الاهتمامات والأحداث والمجموعات المشتركة.

خاصية secret crush أعلنت عنها فيسبوك منذ حوالي 5 أشهر، خلال آخر مؤتمر للمطورين، وهو F8.

خطوات تفعيل Facebook Dating

أولا يجب تثيت احدث إصدار من فيسبوك، ثم إنشاء ملف شخصي في خاصية Facebook Dating باستخدام معلومات وصور من ملفك الشخصي على فيسبوك، بحسب موقع "bustle" التقني.

بمجرد الاشتراك وإنشاء ملف التعريف، يعرض التطبيق لك الأشخاص الذين قد تتوافق معهم، سواء من أصدقائك على فيسبوك أو أصدقاء أصدقائك، وهذا بناءً على اهتماماتك والأماكن التي ذهبت إليها.

وهنا يأتي دور Secret Crush، الذي تم الإعلان عنه أصلاً في أبريل 2019 في مؤتمر F8 للمطورين، إذ يجب أن تضيف إليها الأشخاص الذين تُعجب بهم.

كيف تعمل خاصية Secret Crush؟

ألية عمل Secret Crush قائمة على أنه عندما تضيف شخصا ما إليها، يتلقى هذا الشخص إشعارًا بأن شخصًا ما "معجب به"، يشبه إلى حد ما السماح له بمعرفة أن له معجب سري.

وإذا أضاف شخصان بعضهما البعض إلى قائمة Secret Crush، يكشفهما التطبيق لبعضهما البعض ويمنحم القدرة على إرسال رسائل إلى بعضهما البعض في إطار مواعدة غرامية، وفقا لـ"bustle".

وإذا أضفت شخصًا ما إلى قائمة Secret Crush الخاصة بك، غير موجودة على Facebook Dating، وليس لديه قائمة Secret Crush، أو لا يضيفك إلى قائمة Secret Crush الخاصة به، فلن يعرف أحد أنك أضفت هذا الشخص إلى قائمتك أبدا.

يمكن أن يضيف المستخدم ما يصل إلى 9 أشخاص في قائمة Secret Crush في أي وقت.

2.41 مليار مستخدم نشط شهريا.. فيسبوك يملك أكبر قاعدة بيانات في العالم

موقع Facebook Dating يتمتع بسهولته واتساع قاعدته، وهو مجاني للاستخدام، ويتم تشغيله بواسطة شبكة اجتماعية تضم ملايين الأشخاص الذين لديهم بالفعل ملفات شخصية تضم بياناتهم، حيث إن فيسبوك لديه حوالي 2.41 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2019، ما يجعله أكبر شبكة اجتماعية في العالم كله.

وبحسب ما ذكره "فيس بوك"، فإن ذلك التطبيق والخاصية الموجودة به والتي تم إطلاقها حديثا في الولايات المتحدة، موجودة في "كولومبيا، كندا، تايلاند، الأرجنتين، المكسيك"، بالإضافة إلى 14 دولة جديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية، بما في ذلك "الفلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ولاوس والبرازيل وبيرو وشيلي وبوليفيا والإكوادور وباراجواي وجويانا وأوروجواي وسورينام"، وسيكون في أوروبا بحلول أوائل عام 2020.