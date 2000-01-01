ظن أهله أنه مات.. العثور على ليبي في غابات الأمازون تائه من 7 سنوات

05:18 م | الخميس 05 سبتمبر 2019
العثور على ليبي في غابات الأمازون

العثور على ليبي في غابات الأمازون

كتب: الوطن

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مغامرة طويلة عمرها 7 سنوات، عاشها المواطن الليبي حسين عمر حسين الذي عثر عليه في غابات الأمازون، وكان فقد آثره منذ عام 2012، ليعود سالما لبلاده بعدما انتشرت قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وبثت  إحدى القنوات التلفزيونية البرازيلية شريطا وثائقيا للمواطن الليبي، ظهر فيه وهو يعيش حياة بدائية على أطراف غابة بهذا البلد النائي، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أظهر المقطع أنه متواجد في البرازيل بعيدا عن أهله وبلاده.

وكان المواطن الليبي غادر أهله وذويه عام 1995، وبدأ مغامرة سافر خلالها إلى ألمانيا ومنها إلى البرازيل ثم كولومبيا، وعاد إلى البرازيل ليستقر به المقام تحت الأشجار في غابة موحشة.

ونشر شقيق الليبي، مقطع فيديو من مقر إقامته في ألمانيا، روى فيه جزءا من قصة "حسين"، مشيرا إلى أن الأسرة كانت تظن أنه فارق الحياة بعد أن انقطعت أخباره لأكثر من 7 سنوات. 

وبمجرد أن التقى المغامر ذات مرة برجال شرطة، قص عليهم ظروفه فطلبوا منه أن يكتب رسالة بالخصوص لسفارة بلاده، ليبادر الدبلوماسيون  إثر ذلك إلى تقديم العون وإجراء اتصالات أفضت إلى انتقال الليبي التائه إلى العاصمة برازيليا، ومن ثم غادر سالما إلى طرابلس لملاقاة أهله بعد طول غياب.

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