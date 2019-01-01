حقيقة افتتاح مطعم "البيك" في القاهرة قريبا: "الوجبة بـ5 جنيه"

أعلنت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي أن سلسلة مطاعم "البيك" السعودية بدأت تستثمر في مصر، وفتحت فرعا جديدا لها في محافظة بورسعيد، وتخطط لفتح آخر في محافظة القاهرة، وتفاعل عدد كبير مع هذا الإعلان.

ونشرت صفحة تحمل اسم سلسلة المطاعم السعودية "البيك - Albaik"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمطعم يحمل شعار السلسلة الشهيرة، وعلقت: "افتتاح أول فرع معتمد للبيك في بورسعيد.. نفسك تجرب الطعم الأصلي للبيك من غير إضافة ضريبه أو خدمة، فرصتك جاتلك لحد عندك".

وفي "بوست" آخر، ذكرت أن "البيك" يخطط لفتح فرع جديد في القاهرة، قائلة "انتظروا أول فرع معتمد لـ البيك في القاهرة.. تفتكروا هيكون مكانه فين؟".

كما وعدت بتقديم عروض خاصة عند الافتتاح "مش بس كده.. مفاجأة الافتتاح وجبة فراخ بـ ٥ جنيه لمدة ٣ أيام"، وتفاعل عدد كبير جدا من مستخدمي فيسبوك مع هذه المنشورات منتظرين الافتتاح.

هل تنوي سلسلة "البيك" افتتاح مطاعم لها في مصر؟

كل هذه الأنباء لا تتخطى كونها شائعات، والمطعم التي أعلنت الصفحة عن افتتاحه، في حال وجوده فعليا، لا ينتمي بشكل رسمي إلى سلسلة مطاعم "البيك"، وذلك استنادا لأكثر من سبب.

أول الأسباب أن الصفحة التي نشرت هذه الإعلانات عن افتتاح مطعم تابع رسميا لـ"البيك"، غير رسمية أو موثقة.

بالإضافة إلى ذلك، لم تعلن الصفحات الرسمية لسلسة مطاعم دجاج "البيك" عبر "فيسبوك" أو "تويتر" عن أي مشاريع لها في مصر.

وبجانب كل ذلك، فإن آخر مشروع أعلنت عنه السلسلة الشهيرة كان مطعم تحت التجهيز في منطقة الدمام بالمملكة العربية سعودية.

وآخر ما نشرته الصفحات الرسمية لدجاج "البيك" عبر فيسبوك وتويتر عن مشاريعها كان صورة للمطعم الجديد في الدمام، نهاية أغسطس الماضي، وكتبت معلقة "قريبا.. سنتشرف بخدمتكم بإذن الله في مطار الملك فهد الدولي بالدمام".

ما هي سلسلة مطاعم دجاج "البيك"؟

"البيك" هي سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، تأسست في منتصف السبعينات في مدينة جدة السعودية، واشتهرت بتقديم وجبة الدجاج والمأكولات البحرية مع البطاطس والمعروفة باسم بروست.

وتشتهر "البيك" في السعودية بالمذاق المميز الناتج عن خلطة البهارات والتوابل المستخدمة والسعر المناسب للجميع.

ومع مرور السنين انتشرت فروع البيك بشكل كبير لتغطي كثير من أحياء مدينة جدة ثم توسعت وتفتح فروع أخرى في معظم أنحاء المملكة، حتى وصل عدد فروعها حاليًا إلى 64 فرعًا في السعودية فقط.