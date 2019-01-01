حكاية الصورة الواقف بجانبها محمد صلاح.. "ابتسامة تخفي تعصبا ضد المرأة"

نشر نجم مصر وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثناء تواجده في معرض للصور.

والصورة التي نشرها صلاح، ظهر فيها بجانب صورة كبيرة "أبيض وأسود" بها طفلتين تبتسمان بشكل مبهج، وعلق قائلا "بعض الابتسامات معدية للغاية".

الصورة التي ظهرت بجانب صلاح، التقطها المصور الأمريكي روبرت ساج، في منطقة "خيبر باس"، المنطقة القبلية التي كانت خاضعة للإدارة الفدرالية الأمريكية، الحدود الأفغانستية-الباكستانية، عام 2000.

ويقول موقع روبرت عبر موقعه الإلكتروني، في وصف الصورة: "الناس الذين يعيشون في المنطقة القبلية التي تديرها الحكومة الفدرالية في باكستان فخورون بشدة ومتعصبون لأفكار تتعلق بالشرف والأسرة والصداقة".

ويتابع ساج "تواجه المرأة وقتًا عصيبًا جدًا بسبب الأعراف القبلية، واندهشت من الفرحة الصافية التي ظهرت على وجوه هؤلاء الفتيات في وسط مكان يصعب على الفتيات أن يكبرن فيه، إذ تتناقض تعبيرات وجوههم بشكل صارخ مع البيئة التي يعيشون فيها".

أزمة صلاح وماني

نشبت أزمة بين الجناح الدولي المصري محمد صلاح مع الدولي السنغالي ساديو ماني، خلال انتصار ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، مساء السبت، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ساديو ماني أبدى غضبه الكبير من الدولي المصري محمد صلاح أثناء تغيير اللاعب السنغالي بسبب أحد هجمات الريدز الخطيرة على مرمى بيرنلي، والتي فضل خلالها الدولي المصري التسديد على مرمى الفريق الخصم مباشرة دون تمريرة الكرة لزميله بالفريق ساديو ماني، والذي كان متمركزًا في وضعية أفضل من زميله أمام المرمى.

وعلى الرغم من ذلك أوضحت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، أن مصدرا في نادي ليفربول كشف عن ما حدث داخل الغرف المغلقة بين صلاح وماني عقب مباراة بيرنلي، وقال: "إن الأمور بين محمد صلاح وساديو ماني كانت طبيعية للغاية في غرفة خلع الملابس بعد المباراة".

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الأزمة بين محمد صلاح وساديو ماني انتهت فور الدخول إلى غرف خلع الملابس عقب مباراة بيرنلي.