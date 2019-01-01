رجل يتسبب في وفاة زوجته.. "عضها برقبتها"

توفيت امرأة إندونيسية نتيجة تأثرها بإصابة لحقت بها عقب تعرضها لعضة قوية من قبل زوجها المنفعل.

وفارقت السيدة الحياة بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها، حيث إن العضة كانت قوية لدرجة كبيرة جدا، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".

وعجز الأطباء على إنقاذ المرأة كون العضة كانت قوية لدرجة أنها وصلت إلى أعصاب الرقبة.

وألقت الشرطة القبض على الزوج الجاني الذي زعم أقاربه أنّه يعاني من اضطرابات عقلية، وفي انتظار مثوله أمام المحكمة قريبًا لينال عقابه على ما فعله في زوجته.

ونال الخبر اندهاش وسخرية عدد كبير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.