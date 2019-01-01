42 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة كرة قدم.. "حد يشغل النور"

05:41 ص | الأربعاء 04 سبتمبر 2019
42 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة كرة قدم

42 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة كرة قدم

كتب: كريم عثمان

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بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة بفلسطين، شهدت واقعة فريدة من نوعها في عالم كرة القدم الحديث، يوم الإثنين الماضي، خلال مباراة ديربي مدينة خان يونس.

أقيمت المباراة بين قطبي الديربي "الشباب" و"الاتحاد"، قبل غروب الشمس، وعند حلول الليل انتظر الجميع أن تضيء الكشافات الليلية الملعب لاستكمال المباراة، والتي تستخدم لأول مرة في الدوري الفلسطيني، الأمر الذي لم يحدث، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وغاب عامل إضاءة كشافات الإنارة عن المباراة، وكان هو الوحيد الذي يملك مفاتيحها، ما جعل المباراة تتوقف كثيرًا، حيث استغرق وصوله للملعب 42 دقيقة، ثم استأنف الحكم اللعب بعدما احتسب ما تم إهداره من وقت، كدقائق بدلا من الضائعة.

يذكر أن هذه ربما تكون أكثر مدة وقت بدل ضائع يتم إضافتها إلى مباراة كرة قدم محترفة في التاريخ الحديث، بانتظار تأكيد موسوعة جينيس للأرقام القياسية لهذه المدة.

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