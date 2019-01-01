من رئيس النادي للجماهير.. تطور أزمات كهربا في الزمالك

واجه محمود كهربا، لاعب ديبورتيفو ألافيس البرتغالي، مؤخرا، أزمة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك"، إذ دخل في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر كهربا صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وهو يحتسي كوبًا من القهوة وكتب عليها قائلًا: "ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كهربا اعتاد الدخول في صدامات خلال الفترة الأخيرة، وتطور الأمر من خلافات مع إدارة ناديه السابق، إلى أن وصلت لصدام الجماهير.

أزمات مع مرتضى منصور

صدامات عديدة حدثت بين كهربا ورئيس نادي الزمالك، أبرزها مشاجرة بينهما قبل مباراة القمة أمام الأهلي التي لعبت يوم 30 من شهر مارس الماضي، وتوعد رئيس الزمالك اللاعب بمده على رجله في مكتبه.

وآخر أزمة كبيرة نشبت بين رئيس النادي واللاعب كانت بسبب تجديد عقده خلال الفترة الأخيرة من تواجده في النادي، فاللاعب طلب المساواة مع الفئة الأولى بالفريق، وتقديره ماليًا من أجل التجديد، وهو ما حال دون حسم الأمر، وانتهى بانتقال كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي.

صدامات مع الجماهير

تطورت صدامات كهربا من خلافات وأزمات مع رئيس نادي الزمالك والإدارة، إلى مشاكل عديدة مع جماهير القلعة البيضاء، نستعرض أبرزها.

البصق على الجماهير

اصطدم كهربا بجماهير القلعة البيضاء في فبراير الماضي، إذ صبت الجماهير غضبها على صانع الألعاب بعد مسلسل إهدار الفرص السهلة، والتى كلفت الفريق خسارة أربع نقاط على أرضه في الكونفدرالية الأفريقية التي فاز بها الزمالك في نسختها الماضية.

الأزمة وصلت ذروتها بعدما رصدت الكاميرات بصق كهربا فيما يبدو على جماهير الفريق الأبيض، التى وجهت له السباب قبل أن يتجه لمقاعد البدلاء فى مباراة بترو أتليتكو فى البطولة الكونفدرالية، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 - 1.

بعدها أشار أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في الزمالك، إلى أن كهربا قدّم اعتذاراً عن واقعة البصق فى مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو فى الجولة الثالثة وأنه يشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

صدامات عبر السوشيال ميديا

وعقب هذه الواقعة، كانت هناك هدنة بين كهربا والجماهير، حتى أنه بدأ يلجأ لهم ويستعطفهم أثناء مشاكله مع إدارة القلعة البيضاء، منها تغريدته "أنا مش محتاج أعرفها، أنا أعرفها من أول يوم ليا في النادي، أنتم من عملتوا اسمي، مهما أتكلم مش هقدر أديكم حققكم، الزمالك ملك للجماهير فقط"، وكان هذا بعد الأزمة التي نشبت حول تجديد عقده مع الزمالك.

ومن جديد، اشتعلت من جديد أزمة محمود عبدالمنعم كهربا عقب قرار القاضي الأوحد بالفيفا استخراج بطاقة مؤقتة للمشاركة مع ناديه البرتغالى الجديد أفيس.

وواجه كهربا هجوما شرسا من جماهير الزمالك عقب خروجه عبر حسابه الشخصى على فيس بوك معلنا وصول بطاقته الدولية المؤقتة بقوله: الوووو...عالي صوتك بتقول ايه! البطاقة الدولية وصلت ..الحمد لله كثيرا اليوم استلمت بطاقتي الدولية وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. إن شاء الله سوف أشارك في أول مباراة يوم الجمعة... انتظروني في فيديو على قناتي على اليوتيوب أوضح كل الأحداث والتفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

وترى جماهير الزمالك التي هاجمت محمود كهربا بشراسة، أن اللاعب يلجأ لأسلوب المكايدة في هروبه من الزمالك فاسخا عقده من طرف واحد قبل المباريات الثلاث الأخيرة المهمة في الدوري لرفض المجلس الانصياع لرغباته المادية حيث طلب الحصول على ما يقرب من 15 مليون جنيه سنويا.