كيفية استخدام واتساب بدون شريحة اتصال "SIM"

10:43 م | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
واتساب

واتساب

كتب: الوطن

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موقع المراسلات "واتساب" يعد من أكثر المواقع انتشارا واستخداما حول العالم، ولكن له بعض الضوابط، منها أنه لا يعمل في حال عدم وجود شريحة اتصال "SIM" في الهاتف.

واكتشفت بعض البحثون في التقنية حيلة بسيطة للتغلب على هذا العائق، ويمكن المستخدمين من استخدام واتساب دون شريحة اتصال، بحسب ما نقله موقع "سبوتنيك" الروسي عن موقع صحيفة "كومبيوتر بيلد" الألمانية.

أما عن الخطوات، فيجب أولا على المستخدم أن يربط الهاتف بشبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي"، وإعادة تثبيت تطبيق واتساب، ثم الدخول وإنشاء حساب جديد.

يسأل التطبيق عند تشغيله لأول مرة عن رقم الهاتف، وهنا تأتي الخدعة، عند هذا الطلب يجب أن يدخل المستخدم البلد ورقم الهاتف الأرضي.

عندما يدخل المستخدم رقم الهاتف الأرضي ويأكد الرقم من خلال النقر على زر الاتصال، سيرن الهاتف الأرضي، وعند رفع السماعة سوف يسمع المستخدم كودا بصوت الكمبيوتر يتعين عليه إدخاله، عندها، سيعمل التطبيق في التراسل الفوري بدون بطاقة SIM.

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