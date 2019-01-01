احتفالا بالعالم الهجري الجديد.. أطفال يلعبون "كرة النار" حفاة

احتفالا بالعام الهجري الجديد، قرر مجموعة أطفال لعب كرة النار دون خوف رغم خطورتها، قرب مسجد الرحمة في رمبوا قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتتكون كرة النار من ثمرة جوز الهند، تغمر في البنزين ثم يتم إشعالها، وظلت مباراة الأطفال لمدة 60 دقيقة يلعبون الكرة وهم حفاة، لتصبح اللعبة أكثر خطورة وإثارة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام أنّ المباراة لم تسفر عن أي إصابات أو جروح. وهذا النوع من كرة القدم يعتبر تقليدا متعلقا بفن القتال الإندونيسي القديم، وهي بمثابة تدريب على الصبر والتحمل للجنود الإندونيسيين.