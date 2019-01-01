أنقذوه من الموت.. كلب في مقر رئاسة الوزراء البريطاني

08:53 ص | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
كلب في منزل رئيس الوزراء البريطاني

كلب في منزل رئيس الوزراء البريطاني

كتب: كريم عثمان

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نشرت  كاري سيموندس صديقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، صورة لكلب صغير، يبلغ من العمر 15 أسبوعا، اقتنته هي وبوريس.

وظهر الجرو "ديلن"، من نوع  جاك راسل، في لقطات تلفزيونية داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت.

كما نشرت سيموندس في وقت لاحق صورا للكلب، بعد أن تم إنقاذه من يد تاجر حيوانات أليفة، قبل أن يتخلص منه بسبب مشكلة في الفك.

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