بالفيديو.. الألعاب النارية تقتل مغنية إسبانية على المسرح

لقيت المطربة الإسبانية جوانا ساينز غارسيا، مصرعها، بعد أن أصيبت بخرطوش من لعبة نارية أثناء حفلها الغنائي.

وأصيبت نجمة البوب البالغة من العمر 30 عامًا بخرطوش من جهاز ألعاب نارية، مما تسبب في فقدها للوعي في حوالي الساعة الثانية صباحا "بالتوقيت المحلي"، وتم إحضار طبيب وممرضة، يُعتقد أنهما كانا من حضور الحفل، للمغنية، أثناء انتظار وصول المسعفين الذين قاموها بنقلها إلى مستشفى بالقرب من مدريد، ولكنهم أعلنوا وفاتها.

وكان الحفل هو الليلة الأخيرة من مهرجان موسيقى، يُقام لمدة 4 أيام في مقاطعة "Las Berlanas" بمرافقة أوركسترا "Super Hollywood"، وحضر الحفل قرابة 1000 شخص وشاهدوا لحظة وقوع الحادث، ليتم إيقاف الحفل على الفور، وفقا لـ"الإندبنديت".

ووصف "Prones 1SL" من فرقة أوركسترا سوبر هوليوود الحادث بأنه "مؤسف" وقال إن الخطأ قد يرجع إلى خطأ في تصنيع الألعاب النارية، وأضاف، "من وجهة نظر شركة (Prones 1SL) المسؤولة عن أوركسترا سوبر هوليوود وجميع موظفينا والموسيقيين والتجمع والفنانين بشكل عام، نعرب عن خالص تعازينا للأسرة والأصدقاء لفقدان زميلتنا جوانا".

وقال، "لقد أظهرت دائمًا سلوكًا مثاليًا، شخصيًا وفنيًا، بالإضافة إلى جودة إنسانية رائعة سيكون من الصعب علينا جميعًا التغلب على غيابها".