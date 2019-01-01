بعد وفاتها بـ 4 أشهر.. امرأة تشيكية تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية

03:13 ص | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
سيدة تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية بعد وفاتها دماغيًا

سيدة تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية بعد وفاتها دماغيًا

كتب: كريم عثمان

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في أبريل الماضي، تم الإعلان عن وفاة إحدى الأمهات من التشيك دماغيا بعد إصابتها بنزيف، عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.

وتمكن الأطباء من الحفاظ على قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، بحسب "سكاي نيوز".

وذكرت مصادر طبية في التشيك، أمس، أن تلك المرأة الميتة دماغيا منذ ما يقرب من 4 أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة، وذلك عن طريق عملية قيصرية، وبعد الولادة، فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.

وأكد الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية، خلال مؤتمر صحافي، أن الطفلة ولدت في الأسبوع الـ34 من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يوما من إعلان وفاة والدتها دماغيا.

وتزن الطفلة  2,13 كيلوجرام، بحسب تصريحات رومان جال، رئيس قسم التخدير في المستشفى.

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