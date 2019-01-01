بعد وفاتها بـ 4 أشهر.. امرأة تشيكية تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية

سيدة تلد طفلة سليمة بعملية قيصرية بعد وفاتها دماغيًا
في أبريل الماضي، تم الإعلان عن وفاة إحدى الأمهات من التشيك دماغيا بعد إصابتها بنزيف، عندما كانت في الأسبوع السادس عشر من الحمل.
وتمكن الأطباء من الحفاظ على قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى في حالة عمل، فيما كانوا يراقبون الجنين، بحسب "سكاي نيوز".
وذكرت مصادر طبية في التشيك، أمس، أن تلك المرأة الميتة دماغيا منذ ما يقرب من 4 أشهر تمكنت من إنجاب طفلة سليمة، وذلك عن طريق عملية قيصرية، وبعد الولادة، فُصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش.
وأكد الأطباء في المستشفى الجامعي بمدينة برنو التشيكية، خلال مؤتمر صحافي، أن الطفلة ولدت في الأسبوع الـ34 من الحمل الشهر الماضي، أي بعد 117 يوما من إعلان وفاة والدتها دماغيا.
وتزن الطفلة 2,13 كيلوجرام، بحسب تصريحات رومان جال، رئيس قسم التخدير في المستشفى.
أثارت صورة جديدة للهضبة عمرو دياب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال إحدى حفلاته
محاولات عديدة بذلها أهالى مدينة أسيوط لإنقاذ قطة حبيسة داخل محل مغلق، ولكنها باءت بالفشل، مر عام ونصف العام على حبس القطة داخل المحل الذى أغلقه صاحبه
بعد نشر تركي آل الشيخ لصورة المطعم، صاحب مطعم "تركي ع السيخ" يكشف سبب اختياره هذا الاسم.
سؤال جديد طرحه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته الشخصية ضمن المسابقة التي يراعها، وجائزتها سيارة BMW 318i موديل 2019
تشهد المكتبات المدرسية إقبالاً كثيفاً، ليس فقط على شراء مستلزمات المدارس، بل لإصلاح بطاقات التموين التالفة والمكسورة، حيث توفر بعض المكتبات
تعليقات الفيسبوك