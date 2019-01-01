شباك التذاكر الصيفي في الصين يسجل رقما قياسيا بحوالي 2.47 مليار دولار

حقق شباك تذاكر السينما في الصين رقما قياسيا جديدا خلال موسم الصيف هذا العام بلغ 17.65 مليار يوان "حوالي 2.47 مليار دولار".

وذكرت شبكة معلومات الأفلام الصينية -في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن إجمالي عائدات شباك التذاكر في سوق الأفلام المحلية في أغسطس الماضي فقط بلغ أكثر من 7.77 مليار يوان (1.08 مليار دولار"، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، حيث تم بيع 219 مليون تذكرة هذا الشهر.

وأضافت الشبكة، أن شهر أغسطس الماضي هو الشهر الأول في تاريخ الأفلام الصينية الذي تجاوزت فيه مبيعات شباك التذاكر اليومية 100 مليون يوان "حوالي 14 مليون دولار"، مشيرة إلى أن الصين عرضت حوالي 130 فيلما صينيا وأجنبيا على مدار أشهر الصيف الثلاثة مع تحقيق 21 منها عائدات بأكثر من 100 مليون يوان "حوالي 14 مليون دولار"، من بينها فيلم الرسوم المتحركة الصيني "نه تشا" الذي قاد السوق مع إجمالي مبيعات 4.68 مليار يوان (655 مليون دولار) بحلول 31 أغسطس الماضي.