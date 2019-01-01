بينها "شيفت الليل" والتدخين.. 7 عادات نفعلها يوميا تسبب السرطان

عادات بسيطة نفعلها يوميًا بشكل روتيني ممل ولا نستوعب أنها قد تسبب مرض العصر "السرطان"، لذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك العادات وكيف نتجنب ضررها..

جهاز الهاتف

لا يستطيع أغلبنا الاستغناء عن الهاتف المحمول، حتى أثناء النوم، لكن وفقا لدراسة سابقة لصندوق الصحة البيئة، فقد تم توثيق حالات إصابة بسرطان الثدي بسبب الهاتف.

والسبب الرئيسي لذلك يرجع إلى الضوء الأزرق الذي ينبعث من الجهاز، خلال بقائه ساكنا، لذلك ينصح بغلق الأجهزة الإليكترونية بما فيها أجهزة اللاب توب، والهواتف الذكية قبل النوم مباشرة.

الجلوس لفترة طويلة

يُعتبر هذا السبب المسؤول عن إصابة 200 مليون شخص بسرطان المعدة، وفقا لدراسة قام بها المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، بسبب قلة النشاط البدني، والحل في ممارسة التمارين الرياضية أثناء العمل، وعدم الجلوس لفترة أكثر من 30 دقيقة متواصلة.

التدخين السلبي

هناك دراسة تؤكد أن استنشاق دخان سلبي يسبب سرطان الرئة، لأن غير المدخن يستنشق 69 من المواد الكيميائية الضارة ومنها السيانيد وأول أكسيد الكربون والأمونيا، وقد صنفت جمعية مكافحة السرطان والوكالة الدولية لبحوث السرطان التدخين السلبي بأنه مسبب للسرطان الرئة، بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%.

العمل مساءً

الحصول على نوبات عمل خلال الليل يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ففي دراسة أجريت عام 2013، ونشرت بالمجلة البريطانية، وجدت أن النساء اللاتي عملن لأكثر من 30 عاما في نوبات مسائية كن عرضة بنسبة أكبر لسرطان الثدي.

والسبب من وجهة نظر العلماء يرجع إلى أن اضطراب النوم قد يسبب اضطراب هرمون الاستروجين الذي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

اللحوم المصنعة

اعتبرت جمعية السرطان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة مثل السوسيس وغيرها من أكثر مسببات السرطان، ومنها سرطان المعدة والقولون والمستقيم.

المشروبات المحلاة

تناول المشروبات الغازية، والمشروبات السكرية، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم، لأنها تسبب ارتفاعا في سكر الدم وهرمون الأنسولين، واستمرار هذا الارتفاع لفترة طويلة يحفز نمو الخلايا السرطانية على النمو، بالإضافة إلى أنها تسبب زيادة الوزن، وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمريء، والرحم، والكلى، والبنكرياس، والمرارة، والمبيض.

وينصح بتناول تلك المشروبات بكميات صغيرة كل فترة، وتقليل السكر في المشروبات العادية مثل العصائر أو الشاي.

استخدام بودرة التلك

تستخدم بعض السيدات تلك المادة للتخلص من آثار الالتهابات، ورغم أنها تخفف بالفعل من تلك الآم، إلا أنها تسبب مشكلات أكبر وهي سرطان المبيض، ففي دراسة بعنوان: علم السرطان والعلامات الحيوية، والوقاية، وجد أن بودرة التلك تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرحم خاصة لمن تجاوزن سن اليأس، بنسبة 24%، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

الرياضة والنظام الغذائي الحل

لا يوجد طريقة مضمونة يمكن الشخص من تفادي مرض السرطان، وفقا لما صرح به الدكتور أحمد أبو ستيت استشاري طب وجراحة الأورام بالمعهد القومي، مضيفًا أن الفحص الدورى مرة كل سنة خاصة لمن تجاوز سن الـ 45 من أهم طرق اكتشاف الأورام مبكرًا، وبالتالي يزيد من فرص النجاة.

كما أن فقدان الوزن، لمن يعانون من السمنة، واتباع نمط غذائي صحي، وممارسة الرياضة لمن ساعة على الأقل يوميًا، والامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية، والتقليل من الوجبات السريعة، وتناول الخضروات والفواكه يمكن أن يقلل من الإصابة بالسرطان.