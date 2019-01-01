شاب عارٍ متهم بالقتل يتسبب في حالة طوارئ بشوارع مدينة أمريكية

قررت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بـ "ماثيو برنارد"، البالغ من العمر 18 عاما، والمتهم بقتل 3 من أفراد أسرته، إلى الخامس من سبتمبر الجاري، بسبب نقله إلى المستشفى.

ترجع بداية القصة إلى الصباح الباكر من الثلاثاء الماضي، عندما ورد بلاغ للشرطة يفيد بسماع صوت دوي طلقات نارية والعثور على جثة امرأة داخل أحد المنازل، حيث انتقلت الشرطة إلى المنزل محل الحادث، لتعثر على 3 جثث، هي جثث والدة "ماثيو" وأخته وابن أخته، البالغ من العمر 14 شهرا، كما عثرت الشرطة أيضا على بندقية ملقاة خلف المنزل، وعلى فوارغ الرصاصات التي تم إطلاقها على الضحايا، كما عثرت على مطرقة حديدية ضخمة ملوثة بالدماء في قبو المنزل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

أطلقت الشرطة حملة للقبض على "ماثيو"، شارك فيها أكثر من مئة من رجال الشرطة، و بعد أربع ساعات من البحث، خرج "ماثيو" من منطقة كثيفة الأشجار، عاريا تماما، وانطلق يعدو بمنتهى السرعة في شوارع مدينة "كيلينج" الصغيرة الهادئة. استخدمت الشرطة الهراوات وبخاخات رذاذ الفلفل الحار في محاولة لإمساك الشاب العاري، إلا انه استمر في هروبه، حتى وصل إلى الحديقة الخارجية لأحد الكنائس، حيث حاول خنق أحد العاملين بالكنسية، قبل أن ينقض عليه رجال الشرطة، بمساعدة الكلاب المدربة، ويتمكنوا اخيرا من القبض عليه.

قال رجال الشرطة إنه بعد القبض على "ماثيو" ووضعه في سيارة الشرطة، فإنه ضرب برأسه الحاجز الحديدي الموجود داخل السيارة عدة مرات بمنتهى العنف، مما استدعى نقله إلى المستشفى على الفور، حيث تم علاجه من إصابته، قبل نقله مرة أخرى إلى قسم الشرطة، حيث وضع تحت المراقبة، لمنعه من محاولة إيذاء نفسه أو الانتحار. رجال الشرطة أكدوا أن "ماثيو" كان يبدو ويتصرف كشخص مختل عقليا.

يقول أحد أقارب "ماثيو"، إنه لم يكن يتخيل أبدا أن يرتكب "ماثيو" أيا من هذه الأفعال، قائلا إن "ماثيو" كان دائما شخصا عاقلا، وعلى قدر عال من الخلق، كما أنه كان يذهب للصلاة في الكنيسة بانتظام، إلا أنه أضاف أنه أيضا كان يعاني منذ فترة من بعض الاضطرابات النفسية.