"إنزل ربنا يهديك".. الشرطة البريطانية تنقذ ثملًا من فوق ونش مواد بناء

اتجهت قوات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع بناء متنزه للتزلج بمدينة "فولك ستون" بمقاطعة "كينت" الإنجليزية، وذلك بعد تلقيهم بلاغ بقيام رجل شبه عار وسكران بتسلق سلم الرافعة، قبل أن يستقر في الدور العلوي للرافعة المخصصة لرفع أعمدة الحديد ومواد البناء.

رجال الإنقاذ حاولوا إقناع الرجل بالنزول معهم من فوق الرافعة، بدون استخدام العنف، واستمرت مهمتهم لما يزيد على ست ساعات، قبل أن ينجحوا في النهاية في إقناعه بالنزول، بموافقتهم على رغبته في الحصول على بعض السجائر، وفقاً لما جاء في الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني لجريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أحد الشهود، إن الرجل الذي كان يلبس سروالاً قصيراً فقط، بدأ في تسلق سلم الرافعة حوالي السادسة صباحاً، ظل فوق الرافعة عدة ساعات، قبل أن يدخل إلى كابينة القيادة الموجودة بالدور الأعلى من الرافعة، حيث يُعتقد أنه نام لبعض الوقت.

قوات الشرطة ورجال الإطفاء والإنقاذ ورجال الإسعاف استخدموا مكبرات الصوت في البداية للتحدث مع الرجل، الذي بقي لفترة داخل الكابينة بدون أن يبدي أي استجابة، حيث يعتقد رجال الشرطة أنه كان مايزال نائماً، قبل أن يستيقظ أخيراً من نومه، ويرفض الرضوخ لطلب الشرطة بالنزول من مكانه.

وافق الرجل في النهاية على النزول من فوق الرافعة، إلا أنه غير رأيه مرة أخرى أثناء نزوله على السلم، وعاود الصعود مرة أخرى.

واشترط الرجل في النهاية أن يحصل على مال ومخدرات وسجائر قبل أن ينزل، وحاول رجال الشرطة الدخول في مفاوضات معه لحثه على النزول دون مقابل، إلا أنهم لم يجدوا بداً من الرضوخ لبعض مطالبه والموافقة على إعطائه بعض السجائر، وذلك عن طريق أحد رجال الإنقاذ.

وأعلنت الشرطة أن الرجل تم إنقاذه بنجاح، حوالي الساعة الواحدة ظهراً، بدون استخدام العنف وبدون وقوع أية إصابات من الجانبين أو من العابرين.