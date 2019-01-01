تريزيجيه ينكد على 148 ألف شخص في العالم بسبب طرده أمام كريستال بالاس

لأول مرة في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، حصل الدولي المصري محمود تريزيجيه على البطاقة الحمراء، خلال المباراة التي جمعت بين فريقه آستون فيلا وفريق كريستال بالاس بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من "البريميرليج"، مساء اليوم.

تريزيجيه لم يحصل على بطاقة حمراء بشكل مباشر، إذ حصل على إنذار أصفر في الدقيقة 44، ثم أشهر الحكم الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في وجهه بالدقيقة 54، بسبب عرقلته ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

طرد محمود تريزيجيه اليوم نكد على حوالي 147 ألف و896 شخص، وهو العدد الذي اختار تريزيجيه في لعبة "فانتازي" قبل بداية الجولة الرابعة، فكل هؤلاء خسروا عددا من النقاط في اللعبة.

وخسر كل من اختار تريزيجيه في الفانتازي نقطتين خلال هذه الجولة، لأن قواعد اللعبة تنص على أن حصول اللاعب على بطاقة حمراء خلال المباراة يخصم نقطتين من كل من اختاروه قبل بداية الجولة.

وانتهت المباراة بخسارة آستون فيلا أمام كريستال بالاس بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جوردن أوي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني لفريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي حتى الآن، خلال 4 جولات، بينما لم يحقق آستون فيلا سوى انتصار وحيد خلال الجولة الماضية.

ما هي الفانتازي؟

فانتازي بريميرليج هي لعبة تفاعلية على موقع الدوري الإنجليزي، تُمكن كل لاعب من اختيار تشكيله الخاص، ويقوم اللاعب باختيار 15 لاعبا (11 أساسيين و4 احتياطيين).

ولا تتجاوز تكلفة التشكيل الـ100 مليون إسرتليني، ليقوم باختيار التشكيل الأمثل من قائمته، ويدخل في منافسات تخيلية، ويحصل على نقاط وفقًا لما يقدمه كل لاعب في كل جولة.

يُذكر أن لوائح اللعبة تقضي بحصول اللاعبين على نقاط مقابل تسجيل الأهداف وصناعتها، كما يحصل المدافعون وحراس المرمى ولاعبو الوسط على نقاط مقابل نظافة الشباك.

ويحصل اللاعبون المتميزون في كل مباراة على نقاط إضافية تبعًا لبعض العناصر الأخرى، بينما يتم خصم نقاط من اللاعبين في حالة الحصول على الإنذارات والطرد وتسجيل الأهداف العكسية، وكذلك استقبال شباك المدافعين وحراس المرمى لأكثر من هدف.