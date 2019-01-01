في أفواج وقبائل.. كيف توافد الجن على النبي لإعلان إسلامهم؟

أكدت دار الإفتاء أن النبي بعث إلى الثقلين "الإنس والجن"، موضحة أن الجن كائنات مستترة عن أنظار البشر لهم قدرة على التجسد والظهور بأشكال مختلفة.

وأضافت، في تقرير لها حول وفادة الجن على النبي، "كان إسلام الجن ووفادتهم على النبي كوفادة الإنس فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة وحدث ذلك أكثر من مرة سواء بمكة وبعد الهجرة في المدينة المنورة".

فقد روي أنه في طريق عودته من الطائف، أقام أياما في وادي نخلة القريب من مكة، وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم، وأسلموا، وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين؛ كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم﴾ وفي موضع اخر: ﴿قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا﴾.

وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن منكم أحد. قال: ما صحبه منا أحد، ولكنا فقدناه ذات ليلة، فقلنا: استطير أو اغتيل، فبتنا بشر ليلة باتها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، إنا فقدناك، فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «إنه أتاني داعي الجن، فذهبت معهم، فقرأت عليهم القران. فانطلق، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم (صحيح مسلم بشرح النووي).

وروى ابن سيد الناس بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني قد أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن، فليقم معي رجل منكم، ولا يقم رجل في قلبه مثقال حبة خردل من كبر"، فقمت معه، وأخذت إداوة فيها نبيذ -أي نقيع تمر غير متخمر-، فانطلقت معه، فلما برز خط لي خطا وقال لي: "لا تخرج منه، فإنك إن خرجت لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة" قال: ثم انطلق، فتوارى عني حتى لم أره، فلما سطع الفجر أقبل، فقال لي: "أراك قائما"، فقلت: ما قعدت، فقال: "ما عليك لو فعلت"، قلت: خشيت أن أخرج منه، فقال: "أما إنك لو خرجت منه لم ترني ولم أرك إلى يوم القيامة، هل معك وضوء؟" قلت: لا، فقال: "ما هذه الإداوة؟" قلت: فيها نبيذ، قال: "تمرة طيبة وماء طهور"، فتوضأ وأقام الصلاة، فلما قضى الصلاة قام إليه رجلان من الجن فسألاه المتاع، فقال: "ألم آمر لكما ولقومكما بما يصلحكما؟"، قالا: بلى، ولكن أحببنا أن يشهد بعضنا معك الصلاة، فقال: "ممن أنتما؟"، قالا: من أهل نصيبين، فقال: "أفلح هذان، وأفلح قومهما"، وأمر لهما بالروث والعظم طعاما ولحما، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجى بعظم أو روثة.