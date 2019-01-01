من مستشفى العلمين" إلى "دار الفؤاد".. القصة الكاملة لحادث عمرو زكي

تعرض عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحادث مروع بسيارته الخاصة، أمس الجمعة، على طريق الساحل الشمالي، ونُقل على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.

ونشر سعيد لطفي، نجم نادي الزمالك السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أول صورة لعمرو زكي بعد تعرضه للحادث، وعلق: "أحدث صورة لعمرو زكي في حادث اليوم".

وعقب إجراء جميع الفحوصات خرج عمرو زكي من مستشفى العلمين النموذجي، وجرى تحويله إلى مستشفى دار الفؤاد، وفقا لرغبته.

وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة في مطروح، إن أطباء الجراحة في مستشفى العلمين أجروا خياطة للاعب الزمالك السابق عمرو زكي، الذي أصيب بجرح في الرأس طوله 10 سنتيمترات.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن"، أن حالة عمرو زكي مستقرة، وأنه استمر تحت الملاحظة نحو 5 ساعات بمستشفى العلمين النموذجي من الـ6 والربع صباحًا حتى الحادية عشر والنصف ظهرًا، مشيرا إلى أن زكي غادر المستشفى بعد أن أصبحت حالته تسمح بذلك بناءً على رغبته، وجرى تحويله إلى مستشفى دار الفؤاد.

وطالب صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك، جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له.

وقال زكي لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيبوبة حاليا وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسؤوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس".

وأضاف: "فضلت نقل شقيقي إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى تتوفر له كل الإمكانيات ويحصل على الإسعافات اللازمة".

وبعد وصول اللاعب لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قادما من مستشفى العلمين تحدث شقيقه عن تشخيص حالة اللاعب، وقال لـ" الوطن سبورت": "عمرو زكي مصاب بتجمع دموي في بطنه، وكسر في 3 ضلوع وكسر في الحوض وقطع في الرأس وقطع في القدم، وكدمات في العين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده".

كان اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، أُخطر، أمس، بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف وسط الجزيرة التي تتوسط بين طريق "مطروح - إسكندرية" الساحلي الدولي بمنطقة العلمين، ما أدى إلى إصابة عمرو زكي، 36 عاما، لاعب نادي الزمالك السابق، بجرح قطعي في فروة الرأس طوله 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحام الجسم، وشخص آخر برفقته يدعى "إبراهيم عبدالسلام محمد"، 35 عاما، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات وسحجات، كان برفقته خلال رحلة في الساحل الشمالي، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.

ويجري اللاعب حاليا كل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على سلامته وتحديد العلاج المناسب للكدمات القوية التي تعرض لها في أماكن مختلفة من جسده.