"باب النجار مخلع".. اختراق الحساب الرسمي لرئيس "تويتر"

جاك دورسي رئيس شركة تويتر
أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع "توتير" للاختراق، نقلا عن "سبوتنيك العربية".
وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.
وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.
وأكدت "تويتر" في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.
حادث مروّع تعرض له عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، بسيارته الخاصة علي طريق الساحل الشمالى، ليتصدر اسمه حاليا، قائمة محركات البحث بـ"جوجل
يمكن أن تتعرف الكلاب على مرض السرطان من خلال رائحته، إذ نجح كلبين في كشف إصابة سيدتين بسرطان الثدي.
شهدت مباراة فريقي "لودوغوريتس" وضيفه "سلافيا" ضمن الجولة السابعة من الدوري البلغاري الممتاز لكرة القد
تعرف على أبرز الأدعية وأفضلها ليلة رأس السنة الهجرية
تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، قائمة التريندات على "تويتير" بعد إعلان زواجهما من قبل فنانة كويتية.
تعليقات الفيسبوك