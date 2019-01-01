"باب النجار مخلع".. اختراق الحساب الرسمي لرئيس "تويتر"

11:59 م | الجمعة 30 أغسطس 2019
جاك دورسي رئيس شركة تويتر

جاك دورسي رئيس شركة تويتر

كتب: هاجر محمد

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أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية تعرض الحساب الرسمي والخاص برئيسها، جاك دورسي، على موقع "توتير" للاختراق، نقلا عن "سبوتنيك العربية".

وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.

وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

وأكدت "تويتر" في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.

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