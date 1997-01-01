جيهان نصر وعفاف راضي.. نجمات "زمان" يتألقن في أغسطس بعد طول غياب

يبتعدن عن الحياة الفنية والشاشات لا يقدمن أعمال جديدة نظرا لكبر سنهن أو اعتزالهن الفن، ولكن يعدن من حين لآخر في بعض الصور التي تنشر لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يحتفي بها الجمهور نظرا لغيابهن الطويل عن محبيهن، وهو ما تكرر في الشهر الجاري لعدة مرات حيث شهد أغسطس ظهور بعض الفنانات بعد فترة اختفاء طويلة.

صفاء أبو السعود

منذ ساعات، حضرت الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، بدار الأوبرا المصرية، في أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن جمهورها.

وشارك بالحفل، نخبة من الفنانين الذين تم دعوتهم للحضور وأبرزهم، مصطفى شعبان، وروجينا ويسرا اللوزي، وشريف منير، وطارق لطفي، ووفاء عامر.

عفاف راضي

وبعد غياب طويل عن الفن، نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة عفاف راضي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، منذ يومين وأثناء تواجدهما في مطار القاهرة، وذلك خلال توجههما إلى سوريا لحضور افتتاح لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي.

وعلَّقت بوسي على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار إلى سوريا، وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بكثرة، خاصة بعد تغير ملامح الفنانة وتقدمها في السن.

وتعد عفاف راضي من أشهر الفنانات في فترة الثمانينيات والتسعينيات، ومن أشهر أغنياتها "وهوا ياهوا، والنبي ده حرام، ويهديك يرضيك، وتعالي جنبي، ولمين يا قمر، وشبيك لبيك، وطير يا حمام الدوح، وقالوا راح".

جيهان نصر

وفي بداية الشهر الجاري، فاجأت الفنانة هبة مجدي متابعيها بصورها مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها الأربعة عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال حضورهم عرض مسرحية "الملك لير".

وأطلت جيهان نصر في عدة صور مع أبنائها الأربعة، وبدا عليهم السعادة الكبيرة أمام عدسة الكاميرا.

وتفاعل متابعو هبة مجدي مع صور جيهان نصر، فتغزلوا بجمالها وأنها ما زالت كما هي حسناء لم تتغير ملامحها، حتى تصدرت جيهان نصر مواقع البحث على "جوجل".

يذكر أن جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1997 بعد زواجها من رجل أعمال السعودي سعود الشربتلي لتجنب منه أربعة أبناء.