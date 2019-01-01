أول رائد فضاء عربي يستعد للانطلاق في مهمة للمحطة الدولية

10:38 م | الجمعة 30 أغسطس 2019
رائد الفضاء الإماراتي

رائد الفضاء الإماراتي

كتب: الوطن

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يستعد طاقم مهمة لمحطة الفضاء الدولية، يشارك فيها أول رائد إماراتي، للانطلاق بعد اجتياز الاختبارات اللازمة، الجمعة.

وقبل انطلاقهم، أثبت رواد الفضاء في البعثة 61 - 62، وهم أوليغ سكريبوتشكا من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وجيسيكا مير من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإماراتي هزاع علي المنصوري، معرفتهم بمعدات الفضاء في منطقة ستار سيتي في روسيا، بحسب "سكاي نيوز".

وسيجري هزاع المنصوري، وهو أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية، تجارب طبية خلال جولته، بحسب قوله، مضيفا، "سأقدم عرضا عن الجولة باللغة العربية.. سأكون أول عربي يقوم بجولة على متن المحطة... وخلال (الجولة) سنجري الكثير من التجارب وسنقدم الكثير لبلدنا الإمارات والمنطقة العربية بالكامل".

وعبرت "جيسيكا" عن سعادتها بفرصة حصولها على تدريب في مركز تاريخي أجرى فيه رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارينتدريبات على الانطلاق في أبريل 1961، حيث كان  أول شخص ينطلق إلى الفضاء.

وفي 25 سبتمبر، سينطلق الطاقم من مركز بايكونور في كازاخستان  في مهمة تستمر لمدة 187 يوما في محطة الفضاء الدولية.

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