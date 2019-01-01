تحسن التنفس وتخفض ضغط الدم.. أبرز فوائد السباحة

09:24 م | الجمعة 30 أغسطس 2019
فوائد السباحة

فوائد السباحة

كتب: الوطن

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تساعد السباحة في تحسين صحة الجسم، وفقدان الوزن وتشكيل العضلات، بالإضافة إلى فوائدها لصحة القلب والشرايين الدموية، حسبما كشف تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وهناك مجموعة من الطرق التي تساعد فيها السباحة على تحسين صحة الجسم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لـ"سبوتنك"، وهي:

تقوية عضلة القلب

من خلال السباحة يمكن تدريب عضلة القلب وتقويتها إذ تفيد هذه الرياضة في زيادة قوة القلب وتنظيم ضربات القلب إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم. 

خفض ضغط الدم

يمكن أن تساعد السباحة لمدة 30 دقيقة يوميا على خفض ضغط الدم.

تحسين التنفس

تعزز مقدرة الرئتين على العمل بكفاءة أكبر، لذا فإن السباحة تساعد الأشخاص على التنفس بشكل أسرع وأطول مقارنة بالأشخاص العاديين.

 تحسين الدورة الدموية

وتساعد السباحة في تقليل الشعور بالتنميل والوخز في المناطق التي تعاني من ضعف الدورة الدموية.

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