قبل طرحها بأيام.. تحذيرات من ثغرة أمنية في هواتف "آيفون" الجديدة

قبل أيام من طرح الهواتف الجديد، حذرت تقارير صحفية قبل إعلان شركة "أبل" الأمريكية عن إطلاق هواتف "آيفون" جديدة، مما يوجد في تلك الهواتف.

وبعد فحصها من قبل عدد كبير من خبراء الأمن الإلكتروني نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا حول التحذيرات، التي أطلقتها مجموعة من الباحثين عما تحتويه هواتف "آيفون"، بحسب "سبوتنك".

واستغلت الصحيفة الأمريكية أن مجموعة من مواقع الويب، ثغرة أمنية غير معروفة في هواتف "آيفون" من أجل زرع برمجيات خبيثة وبرامج تجسس في تلك الهواتف.

وتمكنت تلك البرمجيات الخبيثة من اختراق هواتف آيفون، والوصول إلى عدد كبير من البيانات الشخصية الحساسة الخاصة بالمستخدم، من بينها الرسائل النصية والصور والموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

ووصف الخبراء الأمنيين أن تلك الثغرة يمكن وصفها بـ"الأسوأ" و"الأخطر" في تاريخ "آيفون".

وأوضح باحثون أمنيون تابعون لشركة "غوغل" أن الآلاف من مستخدمي هواتف "آيفون" تعرضوا لأكثر من عامين، قبل أن تعترف "أبل" بوجود تلك الثغرة.

ورفضت أبل الاعتراف بأن تلك الثغرة تسببت في اختراق هواتف "آيفون"، كما قال الباحث في "غوغل"، إيان بيير، في مدونته: "اكتشاف تلك الثغرات، يبدد أية فكرة بأنك تحتاج مليون دولار من أجل اختراق هاتف آيفون بنجاح".

ورفضت شركة "أبل" الرد على تلك الاتهامات أو التعليق عليها.

ويذكر أن "أبل" تستعد للإعلان عن هواتفها الجديد في احتفالية كبرى ستقيمها يوم 10 سبتمبر المقبل.