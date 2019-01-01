لأصحاب هواتف آبل.. يمكنكم إصلاح الموبايل خارج الضمان

في خبر سار لعملاء "أبل"، أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، أمس الخميس، توفيرها برنامج إصلاح جديد، يوفر لعملائها خيارات إضافية لإصلاحات هواتف "آيفون" التي هي خارج الضمان.

وستبدأ "أبل" في بيع قطع غيار أصلية من "آيفون" إلى متاجر إصلاح مستقلة، ما يجعل الأمر أسهل وأرخص للمستخدمين لإصلاح هواتفهم المعطلة، حسبما أعلنت الشركة في بيان رسمي بحسب "سبوتنيك".

وسيتمكن كل متجر تصليح مستقل، كبيرا كان أم صغيرا، من الحصول على قطع الغيار والأدوات ودليل الإصلاح، وغيرها من موارد الشركة الرسمية، ما يتيح إجراء إصلاحات "آيفون" خارج الضمان، مثل شاشة "آيفون" واستبدال البطارية، بأمان وموثوقية.

وسيبدأ برنامج مزود الإصلاح المستقل في الولايات المتحدة قبل نشره في بلدان أخرى، وسيركز على الإصلاحات الخارجة عن الضمان لأجهزة "آيفون"، في حين تقدم شبكة مزود الخدمة المعتمد من "أبل"، كل من الإصلاحات داخل وخارج الضمان لجميع منتجات الشركة.

ومن المفترض أن تساعد هذه الخطوة في تخفيف الطلب المكثف على "أبل" وشركائها المعتمدين، لإصلاح ملايين الشاشات ومنافذ الشحن.

واختبرت "أبل" برنامج الإصلاح الجديد لمدة عام مع 29 شركة، في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، بينما لم توفر جدولا زمنيا للتطبيق الدولي المخطط له.

وسيكون البرنامج متاحا بشكل مجاني للانضمام إلى المحلات التجارية، ولكن سيطلب منها الحصول على فني معتمد من "أبل"، ممن تلقى دورة تدريبية مجانية مدتها 40 ساعة، وخضع لاختبار مقدم من الشركة.