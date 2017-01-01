ارتداها شريف مدكور في مرحلة علاجه.. معلومات عن خوذة تبريد فروة الرأس

عدة تدابير لتخفيف الألم الجسماني والنفسي عليه، اتخذها الإعلامي شريف مدكور، خلال رحلة العلاج من السرطان، أوضحها خلال برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرا إلى أنه قص شعره حتى لا يشعر بسقوطه.

ومن بين الأساليب الجديدة المتبعة في العلاج، هو ارتداء خوذة أثناء جلسة علاج الكيماوي، لتبريد فروة الرأس حتى لا يسقط بكثافة.

وعن خوذة تبريد الرأس، كشفت دراسة عام 2017 أنه نظام يستخدم إما مادة هلامية أو مضخة نظام تبريد لتخفيض درجة حرارة الرأس، وهو متاح لسنوات عدة للاستخدام أثناء العلاج الكيميائي، إلا أنه لم يحدث أبدا أن استخدم على نطاق واسع، آنذاك، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، نقلا عن تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعمل هذه التقنية عن طريق الحد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، وخفض امتصاص سموم العلاج الكيميائي .

وعام 2017، أعلن باحثون أن ارتداء غطاء رأس مبرد أثناء العلاج الكيميائي يمكن أن ينقذ آلاف النساء من مريضات سرطان الثدي من فقدان الشعر، لتعد تلك الدراسات هي الأولى من نوعها لتجارب دقيقة للرقابة العشوائية لتقييم تأثير غطاء الرأس في تبريد فروة الشعر.

ويرجع اختراع الخوذة لشركة Dignitana السويدية لمنع تساقط الشعر الذي يسببه العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، معتمدة على تبريد جلد المنطقة التي ينمو فيها شعر الرأس بحيث تنخفض حرارته إلى 5 درجات مئوية، وفقا لـ"روسيا اليوم".