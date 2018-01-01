"محمد" ضمن قائمة أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا

06:01 م | الجمعة 30 أغسطس 2019
أسماء الأطفال في إنجلترا

أسماء الأطفال في إنجلترا

كتب: الوطن

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كشفت بيانات رسمية بريطانية، أسماء المواليد الأكثر رواجا في إنجلترا، خلال العام الماضي 2018، وجاء اسم محمد بين أكثر الأسماء التي يطلقها الأزواج على مواليدهم خلال ذلك العام، وفقا لـ"سكاي نيوز". 

وحل في المرتبة الأولى بالنسبة لأسماء الذكور اسم أوليفر، حيث سمّي بهذا الاسم 5390 مولودا جديدا، وفي المرتبة الثانية جاء اسم جورج بعدد 4960 مولودا.

وفي المرتبة الثالثة، جاء هاري بواقع 4512 مولودا، وفي المرتبة الرابعة جاء اسم نوا "الاسم الإنجليزي للنبي نوح عليه السلام" حيث أطلق على 4107 مواليد، وخامسا كان اسم جاك، الذي أطلق على 3988 مولودا، وسادسا كان ليو بواقع 3721، وسابعا آرثر الذي سمّي به 3644 مولودا.

وعن اسم محمد فقد حلّ في المرتبة الثامنة، إذ أطلق على 3507 مواليد، ليدخل قائمة الأسماء العشرة الأكثر رواجا بين مواليد إنجلترا وويلز، منذ عام 2016.

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