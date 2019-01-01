مواصفات سيارة عمرو زكي.. إنجليزية وسعرها يبدأ من 781 ألف جنيه

حادث مروّع تعرض له عمرو زكي نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، بسيارته الخاصة علي طريق الساحل الشمالى، ليتصدر اسمه حاليا، قائمة محركات البحث بـ"جوجل" عقب الحادث.

وعن سيارة عمرو زكي، التي يمتلكها وتعرضت للحادث، فهي إحدى السيارات البريطانية التابعة لشركة "رينج روفر"، الحاملة اسم "رينج روفر إيفوك"، والبادئ سعرها من 781.78 جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي للشركة المالكة للسيارة.

وتميز الإصدار الأول من سيارة رينج روڤر إيڤوك، بـ3 لمسات حصرية من بينها عجلات "تصميم 5079" مقاس 20 بوصة ذات خمسة قضبان منقسمة ودواسات عتبات مضيئة وسطح خارجي للحلية من تطعيمات الألومنيوم الخطية المتدرجة باللون الداكن.

ويتوفر التصميم الخارجي بلون رمادي نوليتا أو فضي لؤلؤي سيول أو أبيض يولنج.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة "رينج روفر"، فإن السيارة من هذا الطراز تحتوي على 5 مقاعد، طولها 4.371 مم، وعمق الخوض في المياه 600 مم، فضلا عن ارتفاع السيارة عن العقبات 212 مم، فيما أن المسافة بين العجلات الخلفية1.631 مم.

ويركّز هيكل رينج روڤر إيڤوك، المميز على السقف المنحدر وخط المنتصف المرتفع، وتتوفر السيارة بتصميم هيكل ذي خمسة أبواب وتصميم هيكل بسقف قابل للكشف.

وعن التصميم الداخلي للسيارة، تتوفر جلود بخياطة بالإبرة المزدوجة ومجموعة من قشور الألومنيوم والأخشاب، وفي طرازات HSE Dynamic والأحدث، تتوفر مقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائياً في 14 وضعاً مع خاصية التدليك وذاكرة.

بينما تضبط الإضاءة الداخلية المحيطة القابلة للتهيئة والمحسَّنة درجة الضوء الصحيحة وتتوفر كميزة قياسية.

وعن قدرات السيارة فتتمتع بنظام الدفع بكل العجلات، متضمنا القيادة الواثقة على الطرق الممهدة والوعرة، وعلى الأسطح الزلقة مثل العشب والثلج، يمكن موازنة عزم الدوران بين العجلات الأمامية والخلفية لتحقيق أقصى مستوى من السحب.

وتعزز السيارة قلة الخطوط وأناقة الأسطح ومستوى الدقة العالي جميعاً، وتمنح مقابض الأبواب المتساطحة القابلة للفرد والعجلات الاختيارية مقاس 21 بوصة1 ومجموعة المصابيح الأمامية LED‏2.

وتتميز مجموعة المصابيح الأمامية من نوع LED مع المصابيح المميزة للقيادة أثناء النهار (DRL)‏2، الأمر الذي يعمل على زيادة عدد أقسام الضوء العالي لتوفير أقصى درجات الرؤية مع إلقاء الظلال على حركة المرور القادمة.