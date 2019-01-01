أفضل الأدعية المستحبة ليلة رأس السنة الهجرية

يبدأ العالم الإسلامي الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية من منتصف الليلة وحتى غدًا السبت، وهي ليلة لها فضل عظيم، واعتمدها خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب بداية التاريخ الهجري عام 17 من الهجرة.

حكم صيام رأس السنة الهجرية

وفقا للشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، فإنه لم يرد نص ثابت في فضل صيام أول أيام السنة الهجرية، لكن مستحب، حيث ورد عن الرسول الكريم محمد صلي الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعض الفريضة شهر الله الذي تسمونه المحرم"، وأخرجه مسلم في صحيحه.

أدعية ليلة رأس السنة الهجرية

وهناك بعض الأدعية المستحب أن تدعو بها في ليلة رأس السنة الهجرية، لعلها تكون ساعة استجابة...

اللهم إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

صلى الله على سيدنا محمد وآلة وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عملٍ في السنة الماضية ولم ترضهُ، ونسيته ولم تنسهُ، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك ..

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عملٍ ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبَّله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تجعلني بمعصيتك مطرودًا، ورضني بقضائك، وبارك لي في قدرك.

اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين.