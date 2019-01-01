بسبب ضغط العمل.. ملياردير يبحث عن مستثمرين لإدارة شركاته

01:45 م | الجمعة 30 أغسطس 2019
الملياردير النرويجي جون فريدريكسن

الملياردير النرويجي جون فريدريكسن

كتب: الوطن

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يبحث الملياردير جون فريدريكسن عن مستثمرين لإدارة مجموعة شركاته، ضمن خطته للتخلي عن السيطرة على الأنشطة ضمن محاولاته لتخفيف عبء العمل.

ويمتلك فريدريكسن إمبراطورية ضخمة لناقلات النفط "فرونتلاين" شيدها بمجهود ذاتي، وشركة شحن الصب "غولدن غولدن أوشن"، و"سيدريل" للمنصات البحرية و"مووي" للمزارع السمكية، وشركات أخرى، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وقال فريدريكسن إنه لا يريد أن يترك مسؤولية إدارة النشاط لابنتيه التؤام، فلا ينبغي لهم العيش بعبء العمل الذي عشته.

وأوضح رجل الصناعة الذي يبلغ من العمر 75 عام، أنه يسعي لبناء شركات أكبر عن طريق الاندماج، مما سيسمح للصناعيين جدد أن يصبحوا مالكين لكبار الشركات.

وبحسب مؤشر الثروة يقدر صافي ثروة الرجل بأكثر من 12 مليار دولار.

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