"متلازمة الذئب" مرض خطير يهدد أطفال إسبانيا

انتشر مرض خطير في إسبانيا يسمى "متلازمة الذئب" يهدد أطفال إسبانيا، بعد تعرض ما لا يقل عن 17 طفلاً للإصابة به، بحسب بيان أصدرته وزارة الصحة الإسبانية.

ويتمثل المرض في ظهور الشعر بكثافة في جميع أنحاء الجسم، بسبب إعطاء الأباء دواء خاص بتهدئة المعدة يسمى "أوميبرازول"، ولكن التحقيقات أظهرت أن العلاج يحتوي على مادة "مينوكسيديل" التي تستخدم في علاج تساقط الشعر، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وأوضحت ماريا لويسا كارسيدو، وزيرة الصحة الإسبانية، أن الدواء الذي يحتوي على مادة "مينوكسيديل"، تم وضعه بالخطأ في علب دواء تحمل علامة دواء "أوميبرازول"، قبل توزيعه على الصيدليات.

ويبدو أن طريقة ارتكاب الخطأ الفادح الذي يعود لشهر يونيو الماضي ما زالت مجهولة، لكن المرض انتشر كثيرًا في الوقت الحالي، في منطقة كانتابريا، ومنطقة الأندلس، ومدينة فالنسيا.

وأغلقت السلطات الأسبانية مصنع الأدوية المتسبب عن الواقعة في مدينة ملقا الإسبانية، كإجراء وقائي لحين معرفة الأسباب الكاملة وراء تلك الحادثة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الشعر الغير طبيعي لدى الأطفال بعد التوقف عن تناول الدواء الخطأ، الذي تم سحبه من الصيدليات.