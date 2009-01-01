أشخاص يكتفون بأقل من 6 ساعات نوم.. ما دلالة ذلك؟

هناك بعض الأشخاص الذين لا ينامون ساعات طويلة ويشعرون بعدم حاجتهم إلى النوم لساعات أكثر، ورجح العلماء أن يكون هذا الطبع ناجما عن طفرة في إحدى الجينات.

ويبدو أن من ينامون مدة قصيرة تكون لديهم طفرة في جين يسمى ADRB1، حسب ما كشفت دراسة منشورة في مجلة "نورون" المختصة في الصحة العصبية.

ويوصي الخبراء، الأشخاص البالغين في العادة الذين يكتفون بـ6 ساعات أو أقل، بأن يناموا 7 ساعات أو أكثر من ذلك، بحسب "سكاي نيوز".

ولاحظت الأستاذة في جامعة سان فرانسيسكو يينج هوي فو، في عام 2009، وجود طفرة بارزة في جين معروف بـDEC2، يتولى هذا الجين في العادة ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان، ونشرتها بعد التأكد من صحتها، ليتواصل كثيرون ممن ينامون مدة قصيرة مع الباحثة، حتى يحصلوا على إيضاح بشأن حالتهم.

دراسة عن النوم

واستغل الأكاديميون الفرصة وقرروا أن يستفيدوا من المتصلين، وأجروا دراسة ثانية على نحو أكثر تفصيلا، وسعى الباحثون إلى معرفة الطريقة التي يجري بها ضبط النوم في جسم الإنسان، والهدف من وراء هذا هو تحديد مواصفات النوم الأمثل والأكثر راحة.

وفهم النوم أمر مهم جدا، إذ يقضي الإنسان ثلث حياته في المتوسط وهو يغط في النوم، وهذا الأمر ينعكس على الصحة.

وكشفت نتائج فحوص الحمض للنووي للمشاركين في الدراسة، عن وجود طفرة جينية لدى عائلة ينام أفرادها مدة قصيرة في اليوم.

وحين أراد الباحثون أن يتأكدوا من مسؤولية الطفرة على قلة النوم، سحبوا البروتين المرتبط بالجين التي خضعت للطفرة، ثم وضعوه في أنبوب اختبار، وبعد ذلك قارنوه بجينة لم تخضع لطفرة، لتكشف النتائج أن البروتين الذي تعرض للطفرة كان أقل استقرارا في الجهاز العصبي، وبالتالي، فقد بدا عاجزا عن التفاعل بشكل طبيعي مع الخلايا العصبية.