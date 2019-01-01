من كانتونا إلى نيمار.. مواهب كروية سلكت الطريق نحو الدراما

كشف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مشاركته في المسلسل الإسباني "La Casa De Papel".

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر من خلاله مرتديا زي أحمر وقناع الفنان الإسباني السريالي سيلفادور دالي، معلقا عليه، "لقد تمكنت من تحقيق حلمي بأن أكون جزءًا من مسلسلي المفضل والآن يمكنني مشاركة ذلك معكم".

ولم يكن نيمار أول اللاعبين المشاركين في الأعمال الدرامية، حيث سبقه العديد من لاعبي كرة القدم، نرصد لكم أبرزهم في التقرير التالي:

أريك كانتونا

يعد كانتونا، نجم مانشستر يونايتد السابق، أحد أبرز لاعبي كرة القدم الذين دخلو مجال التمثيل، حيث شارك في 18 فيلما، وكان آخر عمل درامي للاعب الشهير فيلم "SWITCH".

ديفيد بيكهام

وشارك بيكهام، نجم المنتخب الإنجليزي وناديا مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، في العديد من الأفلام، وكان آخرها فيلم King Arthur: Legend Of The Sword.

زين الدين زيدان

أبهر فيلم فيلم Astreix at the Olympic Games، المشاهدين بظهور عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني السابق، والمدير الفني الحالي للميرنجي، إلى جانب بيكهام.

صالح سليم

تألق صالح سليم، أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، في سماء الشاشة المصرية بالعديد من الأعمال الدرامية كتألقه تمامًا على الملاعب الرياضية، كان أبرزها فيلم الشموع السوداء والسبع بنات.

إكرامي الشحات

شارك حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، في العديد من الأعمال الدرامية في السينما المصرية، كان آخرها فيلما يارب ولد، ورجل فقد عقله.

أحمد صلاح حسني

أعطى أحمد صلاح، لاعب النادي الأهلي السابق، جزءا كبيرا من وقته للأعمال الدرامية، خاصة بعد اعتزاله، حيث شارك في العديد منها كان آخرها مسلسل "حكايتي"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.