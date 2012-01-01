تابع لـ"إنستجرام".. فيسبوك يخطط لإطلاق تطبيق مراسلة جديد

يعمل موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" الذي اشتراه فيسبوك في 2012، على تطوير تطبيق جديد تابع له خاص بالمحادثات والدردشة.

الهدف من التطبيق الجديد هو جعل المحادثات بين الأصدقاء أكثر راحة، فالتطبيق الجديد الذي يسميه إنستجرام "Threads aimed" أو "مؤشرات الترابط"، يمكن من خلاله مشاركة الحالات والمواقع الجغرافية وحتى عمر بطارية الهاتف، بحسب موقع "sputnik news" الروسي.

سيتم اعتبار "مؤشرات الترابط" بمثابة تطبيق تابع إلى إنستجرام، لكنه سيركز بشكل أساسي على قائمة مختارة من "الأصدقاء المقربين"، وبالتالي، لن يتمكن المستخدمون من تبادل النصوص والصور ورسائل الفيديو فحسب، بل يمكنه أيضًا مشاركة بعض التفاصيل الخاصة تلقائيًا، مثل الموقع الحالي.

سيتم استخدام "مؤشرات الترابط" في المقام الأول للمراسلة، ويسمح أيضا بعرض صور الأصدقاء وقصصهم من داخل التطبيق، مع تلقي الأشخاص القريبين من المستخدم على الفور تحديثات حول نشاطه.

يختبر فيسبوك، الذي أعلن في السابق عن نيته لدمج منصات المراسلة في تطبيقاته، بما في ذلك ماسنجر وواتساب وإنستجرام، التطبيق داخليًا حاليًا، وتاريخ الإطلاق غير معروف بعد.