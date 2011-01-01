أبطال مصر "قاهرو الصهاينة" في الألعاب الرياضية العالمية

"قاهر الصهاينة"، لقب حظي به عدد من أبطال مصر في لعبات مختلفة، عندما أوقعهم القدر المسمى بـ"القرعة" في مواجهات مع لاعبين إسرائيليين، في بطولات عالمية، فتحلوا بروح البطولة، وقرروا المنافسة، دون تطبيع، وفازوا دون أن يعطونهم شرف مصافحة الأبطال.

اختلفت المنافسات، وتعددت المواجهات والبطولات، لكن في النهاية، توج أبطال مصر بالفوز، وأصيب ممثلو الكيان الصهيوني بخيبة وهزمية، وتكرر هذا في أكثر من بطولة عالمية، ومنافسات رسمية، في ألعاب مختلفة، كانت الغلبة فيها لأبطال مصر، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

سلاح الشيش

لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش، طارق فؤاد، وشريف فرج، وعلاء السيد، تغلبوا على منتخب إسرائيل، في منافسات الفرق ببطولة العالم للسلاح، التي أقيمت في إيطاليا أكتوبر 2011.

التجديف

نجح اللاعبان مصطفى برعي وعبد الخالق البنا في الحصول على المركز الثاني وخطف الميدالية الفضية بسباق قارب الزوجي ثقيل الوزن للعبة التجديف، ضمن منافسات بطولة بيدولوكو في أبريل 2015، محققين انتصارًا على الفريق الإسرائيلي الذي حل في المركز الثالث.

الجودو

ببطولة الجائزة الكبرى عام 2012، أوقعت القرعة البطل المصري رمضان درويش، في مواجهة مع الإسرائيلي "إريك زائيفي"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، وانتهت بفوز "درويش"، الذي رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، قبل وبعد المباراة.

ولقن اللاعب محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو خصمه الإسرائيلي بنيامين درسًا وهزمه بالقاضية للتأهل لنهائي بطولة الجائزة الكبري للجودو في أغسطس 2018 في المجر، ورفض مصافحة غريمه الإسرائيلي بعد نهاية المباراة.

واستطاع اللاعب أحمد وحيد، بطل لعبة الجودو، أن يفوز على نظيره الإسرائيلي في بطولة الجائزة الكبرى بألمانيا في فبراير 2016.

المصارعة

وفي يونيو 2013، واجهت بطلة المصارعة المصرية إيناس يوسف ببطولة "جولدن جراند بيري" أو الجائزة الكبرى، لاعبة المصارعة الإسرائيلية "إليانا كارتيش"، ورغم هزيمة البطلة المصرية، إلا أنها حصلت على الميدالية البرونزية بالبطولة، في وقت شنت اللاعبة الإسرائيلية هجوما عدائيا على بطلة مصر، لعدم مصافحتها لها قبل وبعد المباراة، وهو الأمر الذي وصفه رئيس اتحاد المصارعة حسن الحداد وقتها بأن اللاعبة الإسرائيلية تستغل المباراة لعمل دعايا إعلامية ضد مصر.

والمصارع المصري عبد اللطيف منيع، بطل مصري آخر، وقع في مواجهة مع إسرائيلي، وفاز على "ناور جاريلاشفيلي" خلال المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع النهائي من بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب التي أقيمت بكرواتيا، في 5 أغسطس 2014.

تنس الطاولة

آلاء سعد، بطلة مصر في تنس الطاولة، تعد إحدى المنتصرات على "إسرائيل"، حيث حققت لاعبة منتخب الشباب لتنس الطاولة الفوز على نظيرتها الإسرائيلية نيكول تروسمان، ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية للشباب التي أقيمت بمدينة نانجينح بالصين، عام 2014، حيث نجحت آلاء سعد فى إلحاق الهزيمة باللاعبة الإسرائيلية بنتيجة 3 – 2.

الملاكمة

وتغلب البطل المصري محمود عبد العال لاعب المنتخب المصري للملاكمة على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 3 - صفر في وزن 60 كيلو، ضمن منافسات بطولة صربيا الدولية التي أقيمت في نوفمبر 2015.