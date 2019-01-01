"يخرج الحي من الميت".. ولادة طفلة لسيدة ميتة سريريا منذ 3 أشهر

07:47 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019
طفل رضيع

طفل رضيع

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

بالصور| حالة غريبة.. ولادة طفل دون جلد في أمريكا

بالصور| حالة غريبة.. ولادة طفل دون جلد في أمريكا

بالفيديو| بسبب طفرة غريبة.. ولادة سلحفاة برأسين

بالفيديو| بسبب طفرة غريبة.. ولادة سلحفاة برأسين

ولادة غريبة لطفل مشوه بعين واحدة تعلوها الأنف بـ

ولادة غريبة لطفل مشوه بعين واحدة تعلوها الأنف بـ"بني سويف"

معجزة.. أمريكي يعود للحياة مرة أخرى بعد توقف قلبه 20 دقيقة

معجزة.. أمريكي يعود للحياة مرة أخرى بعد توقف قلبه 20 دقيقة

ولدت سيدة من جمهورية التشيك طفلة بصحة جيدة، بعد أن أعلن الأطباء وفاتها سريريا منذ حوالي 3 أشهر، في حالة وصفت بأنها ولادة معجزة لا نظير لها في العالم.

وحدثت الواقعة في مستشفى برنو الجامعي بجمهورية التشيك، بداية هذه الشهر، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بدأت حالة الأم، التي تبلغ من العمر27 عاما، تسوء خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، إذ عانت من نزيف في المخ، وزاد الأمر تعقيدا خلال نقلها إلى المستشفى.

بعدها بفترة قصيرة، أعلن الأطباء في المستشفى أن مخها توقف تماما عن العمل، وأكدوا موتها سريريا.

وعلى الرغم من تأكد الأطباء من وفاتها سريريا، وضعوها على أجهزة دعم الحياة، من أجل إنقاذ حياة الرضيع.

وظلت الأم على أجهزة دعم الحياة حتى الأسبوع الـ34 من الحمل، وبعدها استطاع الأطباء إخراج الطفلة عبر عملية قيصرية، وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم.

أما عن الرضيعة، فهي بصحة جيدة، ويصل وزنها لـ1.‏2 كيلو جرام، وتعيش مع والدها في الوقت الحالي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

تحذير من استخدام الليفة عند الاستحمام: "العالم كله مايعرفهاش"

تحذير من استخدام الليفة عند الاستحمام: "العالم كله مايعرفهاش"

اعتاد الكثير من الأشخاص على استخدام "الليفة" التي تصنع من نبات "اللوف" في الاستحمام، ولكنهم لا يعلمون مخاطرها، حيث حذر منها الخبراء والأطباء.
يملكها 8% من الأشخاص.. ما هي فصيلة الدم الأسوأ في العالم؟

يملكها 8% من الأشخاص.. ما هي فصيلة الدم الأسوأ في العالم؟

أثبتت دراسة أن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.
"كنت مساعد بائع".. صديقة رونالدو تحكي عن لقائهما الأول

"كنت مساعد بائع".. صديقة رونالدو تحكي عن لقائهما الأول

تحدثت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي لاعب فريق يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، عن علاقتهما وكيف بدأت العلاقة وحبها
بـ5 جنيهات اشتراك شهري وسرعة فائقة.. مميزات راوتر شركة WE الجديد

بـ5 جنيهات اشتراك شهري وسرعة فائقة.. مميزات راوتر شركة WE الجديد

وعن مميزات الراوتر الجديد VDSL، فنستعرضها في السطور التالية، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات
حكم الدين في ظهور محمد رمضان شبه عار بحفل الساحل الشمالي

حكم الدين في ظهور محمد رمضان شبه عار بحفل الساحل الشمالي

ظهر محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي وهو يرتدي قميص شفاف يبدو وكأن شبه عار الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل وشرح الشيخ الأزهري حكم الدين في ذلك