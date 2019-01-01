"يخرج الحي من الميت".. ولادة طفلة لسيدة ميتة سريريا منذ 3 أشهر

ولدت سيدة من جمهورية التشيك طفلة بصحة جيدة، بعد أن أعلن الأطباء وفاتها سريريا منذ حوالي 3 أشهر، في حالة وصفت بأنها ولادة معجزة لا نظير لها في العالم.

وحدثت الواقعة في مستشفى برنو الجامعي بجمهورية التشيك، بداية هذه الشهر، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بدأت حالة الأم، التي تبلغ من العمر27 عاما، تسوء خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، إذ عانت من نزيف في المخ، وزاد الأمر تعقيدا خلال نقلها إلى المستشفى.

بعدها بفترة قصيرة، أعلن الأطباء في المستشفى أن مخها توقف تماما عن العمل، وأكدوا موتها سريريا.

وعلى الرغم من تأكد الأطباء من وفاتها سريريا، وضعوها على أجهزة دعم الحياة، من أجل إنقاذ حياة الرضيع.

وظلت الأم على أجهزة دعم الحياة حتى الأسبوع الـ34 من الحمل، وبعدها استطاع الأطباء إخراج الطفلة عبر عملية قيصرية، وبعد ذلك تم وقف أجهزة دعم الحياة عن الأم.

أما عن الرضيعة، فهي بصحة جيدة، ويصل وزنها لـ1.‏2 كيلو جرام، وتعيش مع والدها في الوقت الحالي.