كشك "أم عصام" يرفع شعار "لا نبيع السجائر خوفا من الله"

"نحن لا نبيع الدخان خوفا من الرحمن".. عبارة وجيزة على كشك صغير أمام كلية الدراسات الإسلامية بمحافظة بور سعيد، كانت سببا في جذب انتباه المارة أمامه، لجأت"أم عصام"، صاحبة المكان، لهذه الطريقة بعد أن تكرر طلب الزبائن لها لشراء "علبة سجاير" على مدار سنوات طويلة منذ أن قررت ألا تبيع هذا المنتج خوفا من الله.

قبل 25 عاما بدأت فاطمة حافظ الشهيرة بـ"أم عصام" الوقوف في الكشك الخاص بها لمساعدة زوجها الذي يعمل خفيرا، في مصاريف الأسرة والإنفاق على أبنائهما، حصلت على ترخيصه من الدولة نظرا لظروف أحد أبنائها الذي يعاني من إعاقة.. استمرت في بيع الحلوى والسجائر سنوات عدة حتى قررت فجأة الامتناع عن بيع الأخيرة، بعد أن ذهبت لأداء عمرة قبل 10 سنوات وعلمت أنها حرام، حسب تعبيرها.

أم عصام: مبعرفش أقرأ واكتب وبطلت بيع السجاير بعد ما رجعت من العمرة

لم تنل الأم الخمسينية ابنة محافظة بورسعيد أي قدر من التعليم، وحسب روايتها لـ"الوطن" فهي لا تسطيع القراءة والكتابة ولم تقرأ من قبل في هذا الأمر وشاء القدر أن ينصحها أحد الأفراد قبل سفرها لأداء العمرة بالتوقف عن بيع السجائر باعتبارها مادة مضرة بالصحة حتى لاتكون شريكا في انتشار الظاهرة السلبية وحينها قررت ألا تبيعها مرة أخرى.

قبل أن تكتب "أم عصام" هذه العبارة على واجهة الكشك الخشبية، تكرر السؤال عن السجائر بكافة أنواعها من زبائنها الرجال والشباب وغيرهم من المارة، ما دفعها إلى كتابة عبارة "نحن لا نبيع الدخان خوفا من الرحمن"، وحسب تعبيرها، "الناس كانت بتستغرب في البداية لكن ربنا كرمني والرزق زاد بعدها لما قررت مشجعش الشباب على الحاجة اللي بتأذيهم".