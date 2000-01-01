من حمام سباحة للكلاب إلى فندق القطط.. الغردقة تخصص "دلع" حيوانات

يسعى جميع مربي الحيوانات الأليفة إلى توفير البيئة المناسبة لهم، ومحاولة ترفيههم وجعل البيئة المحيطة بهم أكثر ملاءمة لطبيعتهم، وهو ما توفره مدينة الغردقة على أكمل وجه، خاصة إذا كان الحيوان قطة أو كلبا.

ثقافة المدينة السياحية تأثرت بشكل كبير، وذلك بسبب تنوع الجنسيات التي تعيش في مدينة الغردقة من مختلف دول العالم، خاصة الأوروبية، والتي يهتم فيها المواطنون واتجه البعض للاعتناء بالحيوانات الأليفة واقتنائها، وهو ما نتج عنه ظهور فندق متخصص للقطط هناك.

فندق للقطط في الغردقة يحتوي على غرف نوم وألعاب ترفيهية

أخر أشكال الترفيه عن الحيوانات في الغردقة كان بإقامة فندق استضافة القطط في منطقة الهضبة، بمواعيد ثابتة، تعود ملكيته إلى سيدة تحمل الجنسية الألمانية.

داخل منطقة الهضبة السياحية جنوب الغردقة، يوجد فندق القطط ذو النظام الخاص، حيث يفتح أبوابه للزيارة لأصحاب القطط من الساعة 9 صباحا ويغلق 5 مساء، ويضم الفندق "أماكن خاصة للقطط، ومائدة السفرة، وأنتريه، وحمام مائي، وألعاب التسلية والترفيه"، ويغلق أبوابه على أنوار هادئة، تشجع على استرخاء القطط حتى تخلد للنوم.

دلع قطتك بـ200 جنيه.. صاحبة فندق القطط:

وقالت الألمانية "أليكساندرا" مسؤلة الفندق، إن الفندق هو الأول من نوعه لاستضافة القطط، مشيرة إلى أن مقر استضافة القطط، مجهز بكل أدوات الوقاية والترفيه، حيث يتم توفير سرير لكل قط وقطة، وسفرة خاصة للأكل، وألعاب ترفيهية، وحمام مجهز بكل أنواع الكريمات الطبية للاستحمام.

فيما أوضحت أن المكان يحتوي على 48 قطا وقطة بأنواع مختلفة من السلالات، بينما قالت نشوى جمال، إحدى أصحاب القطط المقيمة في الفندق، إن تكلفة إقامة القطة في الشهر تبلغ ألفي جنيه.

فندق الكلاب في الغردقة.. حفلات تعارف وحمام سباحة

فندق القطط لم يكن أولى مظاهر الترفيه عن الحيوانات بمدينة الغردقة، بل سبقه فندق الكلاب الذي تخصص في استقبالهم، والذي أثار جدلا واسعا حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان وما يمثله من خطر على المجتمع في المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

فندق الكلاب جاء من تنفيذ الشاب المصري خالد محمد وشريكته كيكي، وتحمل الجنسية الألمانية، وتتلخص في إقامة فندق سياحي يحوي غرف خمس نجوم أعدت خصيصاً لاستضافة الكلاب، ومحل اكسسوارت كلاب وعيادة طبية خاصة وإقامة برنامج غذائي وترفيهي شامل تدريبات معينة تأهيلية ونفسية وسلوكية ومواعيد للأكل وحديقة العاب بجانب حمام مائي وحفلات ترفيهية وتعارف للكلاب.

ويتواجد "فندق الكلاب"، في نطاق منطقة "مبارك 7"، بمنطقة المزارع بالطريق الدائرى الأوسط شمال مدينة الغردقة، حيث يسعى لاستضافة عشرات الكلاب والحيوانات الأليفة.