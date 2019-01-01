فيديو وصور.. الشرطة الأمريكية تبحث عن سيدة سرقت منتجات من عيادة بوتوكس

في حادث غريب من نوعه تبحث الشرطة الأمريكية بضاحية هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عن امرأة استخدمت منشار لاقتحام عيادة للبوتوكس وسرقة منتجات مضادة للشيخوخة.

وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة سجلت عملية السطو ليلة الجمعة الماضية والتي حدثت في منتجع "بوتوكس آر إن إم دي سبا"، وأظهرت اللقطات امرأة تقترب من باب العيادة المغلق وحاولت فتحه دون جدوى، لتقوم بعد ذلك بالاستعانة بمنشار يعمل بالبطارية من سيارة ذات لون فاتح وتبدأ في استخدامه لتقطيع الباب الأمامي للعيادة، وفقا لموقع جريدة "Time" الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المرأة سرقت كمية من المنتجات من العيادة قبل أن تقود سيارتها وترحل، وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات عن تلك السيدة الاتصال بشرطة منطقة "Sugar Land".