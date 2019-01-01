أعراض الإصابة بمرض الفشل الكلوي.. وطرق الوقاية منه

01:47 ص | الأربعاء 28 أغسطس 2019
أعراض عدة للإصابة بالفشل الكلوي

أعراض عدة للإصابة بالفشل الكلوي

كتب: حسن شحاتة

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يواجه عدد كبير من الأشخاص مشكلة الإصابة بمرض الفشل الكلوي خاصة كبار السن، ولكن الخطير في الأمر أن الكثير منهم لايعرفون أعراض الإصابة بالمرض من بدايتها وهو مايعرض حالتهم للسوء.

وقدم الدكتور زين العابدين حسانين، طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي، أهم الأعراض التي تنبئ بمرض الفشل الكلوي، وطرق الوقاية منها، خلال حديثه لـ"الوطن".

أعراض الإصابة بمرض الفشل الكلوي

1- انخفاض كمية البول:

حيث أن كمية البول الطبيعية في اليوم تتراوح ما بين 700 إلى 1500 سم، ولكن يعاني مريض الكلى من زيادة في كمية البول ثم انخفاضها إلى أقل من 400 سم.

2- غثيان وتقيؤ:

من أهم أعراض الإصابة المبكرة لمريض الكلى الشعور الدائم بالغثيان.

3- نقص الشهية:

يعاني مريض الفشل الكلوي من نقص الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام بطريقته المعتادة.

4- تعب وضعف عام.

5- صعوبات بالنوم.

6- انخفاض حدة التفكير.

7- تورم بالكاحلين والأرجل:

يحدث ذلك نتيجة فقد البروتينات وخصوصًا "الألبيومين" في البول، بسبب عدم قدرة الكلية على الاحتفاظ به، مما يؤدي إلى خروج الماء من الأوردة إلى المسافات بين الخلايا، الأمر الذي يؤدي إلى تورم الجفون والكاحل.

8- حكة:

يشعر المريض بالفشل الكلوي برغبة في الحكة بمناطق مختلفة في الجسم.

طرق الوقاية من الفشل الكلوي

1- المحافظة على ضغط دم سليم ومتابعة علاجه أولاً بأول.

2- المحافظة على قيم السكر في الدم ومتابعة علاجه.

3- غذاء صحي سليم وشرب كميات كافية من الماء النقي.

4- عدم تناول أدوية بدون استشارة الطبيب.

5- البعد عن تناول المسكنات.

6- الفحص الدوري للأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة، مثل مرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى السكر.

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