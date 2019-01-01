"سياحي مش إباحي".. جولة داخل الموقع الذي ظهر في مؤتمر جامعة الأزهر

أيقونة غامضة أثارت الجدل بعد ظهورها على الشاشة الضخمة في حفل الاستقبال الذي نظمته جامعة الأزهر للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2019-2020، وتلقى أسئلة الطلاب واستفساراتهم، بحضور رئيس الجامعة ونوابه، في يوم 19 أغسطس.

خلال اللقاء، ظهر "book mark" أو "لينك" مريب على الشاشة المخصصة للعرض، تداول رواد موقع التواصل صورة له وقالوا إنه لموقع إباحي شهير.

الجامعة تحقق في الواقعة بعد انتشار الصورة

وتعليقا على الواقعة، قالت مصادر في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن اللاب توب الذي تم العرض عليه يستخدمه أشخاص كثر وأن هناك تحقيقا سيتم مع كل الشخصيات التي استخدمت هذا الجهاز لأن ما ظهر على الشاشة يسيء لصورة الجامعة العريقة، واعتذرت المصادر التي رفضت ذكر اسمها عما ظهر على الشاشة مؤكدين أنه خطأ إداري وسيتم التحقيق فيه.

مستشار رئيس جامعة يكشف الحقيقة: موقع سياحي وليس إباحيا

وبعد التحقيق، صرَّح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، في بيان له، بأن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "elebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

وتابع الدكتور فراج أنه عند فتح صفحة البحث المخصصة لـ"جوجل" تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".

وتحققت "الوطن" من حقيقة الأمر، واتضح أن موقع "celebritycruises" عندما يظهر في صفحة البحث الرئيسية على متصفحات الإنترنت تكون العلامة الخاصة به أو "اللوجو" شبيه "بلوجو" موقع إباحي شهير بدرجة كبيرة جدا.

أما عن موقع "celebritycruises"، ترصد "الوطن" أبرز المعلومات عنه في السطور التالية:

شركة متخصصة في الرحلات البحرية.

تأسست في أبريل 1988.

كانت في البداية تابعة لمجموعة Chandris Group ومقرها اليونان.

مقرها الحالي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

تقدم رحلات إلى أماكن كثيرة جدا، منها ألاسكا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر البهامس وكندا والبحر الكاريبي ودبي والهند وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

تقدم الشركة في رحلاتها البحرية أطعمة من تصميم الشيف الحائز على نجمة ميشلان، كورنيليوس جالاجر.

كل الأطعمة التي تقدم على سفنها مستوحاة من المناطق المدهشة التي يزورها العملاء، ومن مصادرها المحلية.

تحتوي سفن الشركة على عشرات المطاعم المتخصصة، ومجموعة من الحانات والصالات والنوادي.

بجانب نشاطها التجاري، تقوم الشركة بنشاطات خيرية عديدة لخدمة البيئة.