13 ألفا و600 شكوى على باب "حماية المستهلك": حقك هيرجع

100 موظف يستقبلون يومياً 136 شكوى، ضمن حملة «حقك» التى أطلقها جهاز حماية المستهلك منذ أيام وتستمر لمدة أسبوع، برئاسة اللواء راضى عبدالمعطى، فى محاولة لتخفيض زمن الاستجابة للشكاوى، وحسب «راضى»: «نعمل بكل طاقتنا، واضعين المواطن نصب أعيننا، ونرغب فى ضمان تحقيق المبادرة لأقصى درجات النجاح»، مؤكداً أنه انضم بنفسه إلى فريق العمل الخاص بالمبادرة، وأصبح لديه عدد من الشكاوى التى يعمل عليها يومياً.

"عبدالمعطى": هدفنا رفع ثقة المواطن فى الأجهزة التنفيذية

طريقة تنظيم المبادرة مختلفة عن الطريقة التى يعمل بها الجهاز، فوفقاً لـ«راضى»، يتم ترتيب الشكاوى على أساس النوع: «قسمنا الشكاوى إلى أنواع مختلفة مثل شكاوى خاصة بمجال الاتصالات، وأخرى بالأجهزة المنزلية، وثالثة خاصة بالسلع الاستهلاكية، وهكذا، وأعددنا لكل نوع ملفاً خاصاً به، ثم قمنا بعمل حصر لأهم الشركات والمؤسسات فى كل مجال، مرفقاً به أرقام هواتف الشركات ومسئوليها للتواصل معهم سريعاً فى حال وجود مشكلة ضدهم».

كل موظف فى المبادرة، حسب «عبدالمعطى» يعمل فى ملف ثابت، كوسيلة أخرى لتقليل زمن الاستجابة للشكاوى: «هذا سيجعل الموظف تلقائياً ذا خبرة فى المجال الذى يعمل فيه، وعلى علم بالشركات التى يجب التواصل معها، ولن يحتاج إلى البحث فى كل مرة مقارنة بتلقى الشكاوى بشكل عشوائى».

تم تخصيص يومين لكل مجال من مجالات الشكوى لتسهيل المهمة على فريق العمل: «يوما الأحد والاثنين مخصصان للأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية، والثلاثاء والأربعاء مخصصان للاتصالات، والخميس والسبت متنوع»، ووفقاً لقوله: «المبادرة ستسهم فى وقف تعرض المواطنين لأى استغلال، ورفع ثقة المواطن فى الأجهزة التنفيذية التى تعمل على راحته».