بـ 2000 جنيه في الشهر.. فندق القطط بالغردقة "غرف نوم وألعاب ترفيهية"

اختلاف الجنسيات التي تعيش في مدينة الغردقة من مختلف دول العالم، خاصة الأوربية، جعل المدينة السياحية تتأثر ثقافتها بتلك الدول، واتجه البعض للاعتناء بالحيوانات الأليفة.

وأقامت سيدة تحمل الجنسية الألمانية، فندق استضافة القطط في منطقة الهضبة بالغردقة، بمواعيد ثابتة، وذلك على غرار فندق استضافة الكلاب في المدينة ذاتها.

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لم يكن فندق استضافة الكلاب الأول من نوعه في مدينة الغردقة، حيث سبقه افتتاح فندق استضافة القطط بمنطقة الهضبة، وهي إحدى المناطق السياحية جنوب الغردقة.

لفندق القطط نظام خاص، حيث يفتح أبوابه للزيارة لأصحاب القطط من الساعة 9 صباحا ويغلق 5 مساء، ويضم الفندق "أماكن خاصة للقطط، ومائدة السفرة، وأنتريه، وحمام مائي، وألعاب التسلية والترفيه"، ويغلق أبوابه على أنوار هادئة، تشجع على استرخاء القطط حتى تخلد للنوم.

وقالت الألمانية "أليكساندرا" مسؤلة الفندق، إن الفندق هو الأول من نوعه لاستضافة القطط، ويعمل منذ فترة طويلة بمدينة الغردقة، ويستقبل القطط مع الوافدين من الجنسيات المختلفة.

وأشارت إلى أن الفندق أو مقر استضافة القطط، مجهز بكل أدوات الوقاية والترفيه، حيث يتم توفير سرير لكل قط وقطة، وسفرة خاصة للأكل، وألعاب ترفيهية، وحمام مجهز بكل أنواع الكريمات الطبية للاستحمام.

وأضافت أليكساندرا، أن الفندق يحتوي على 48 قطا وقطة بأنواع مختلفة من السلالات، يتواجد منهم عدد، والباقي خارج مقر الضيافة، لداوعي السفر لقضاء إجازة مع أصحابهم.

أما نشوى جمال، إحدى أصحاب القطط المقيمة في الفندق، فأوضحت أنها تتعامل مع الفندق منذ فترة، ولديها القطة الخاصة به، مشيرة إلى أن تكلفة إقامة القطة في الشهر تبلغ ألفي جنيه.