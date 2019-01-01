حقيقة شراء سعودي طائرتين بـ329 مليون يورو هدية لابنه.. مطلعوش لعبة

انتشرت قصة عن رجل سعودي اشترى طائرتي "إيرباص A350-1000"، ثمنهما 329 مليون يورو، بالخطأ، أثناء البحث عن طرازات من هذا النوع.

وحسب القصة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الرجل، الذي يعمل مستثمر في قطاع الطاقة، في الأساس يبحث عن هدية عيد ميلاد لابنه الذي يعشق الطيران بشدة، عبر الإنترنت، وبالفعل وجد طائرتين ودفع ثمنهما.

وظل يتواصل مع الشركة خطوة بخطوة، واختار معهم كل التفاصيل، من التصميم إلى كل ما يتعلق بالطائرتين، وعند التسليم اكتشف أن ما اشتراه طائرتين حقيقيتين وليس لعبتين.

انتشرت القصة عبر كثير من الصحف الأجنيبة، وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر وخارجها، على نطاق واسع، بشكل ساخر، ولكن اتضح أن للأمر جانب خفي.

القصة غير حقيقية، وأصلها أن "موقع ساخر" يهتم بالطيران، يسمى Thin Air Today، نشر هذه القصة، في 15 أغسطس الجاري، وهي غير حقيقة بحسب موقع "snopes" المتخصص في تعقب الأخبار وكشف مدى صدقها.

وهذا الموقع لا ينشر سوى قصص ساخرة عبر الإنترنت حول الأحداث الجارية في عالم الطيران، ولديه قصص متعددة عن المطارات والشركات المصنعة وشركات الطيران مشابهه لهذه القصة، لكنه يتنصل منها كلها، فشعاره هو "كل المحتوى ساخر".