الذكرى الـ123 لأقصر حرب في التاريخ.. استغرقت 40 دقيقة

08:04 م | الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بعد استيلاء البحارة البريطانين على قصر السلطنة خلال أقصر معركة في التاريخ

بعد استيلاء البحارة البريطانين على قصر السلطنة خلال أقصر معركة في التاريخ

كتب: منى السعيد

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قبل نحو 123 عاما، اندلعت حرب غريبة بعض الشيء بين المملكة المتحدة وزنجبار في الـ27 من أغسطس عام 1896، وقد سجلت بأنها أقصر حرب في تاريخ البشرية، حيث انتهت خلال أقل من 40 دقيقة.

البداية

اندلعت الحرب بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين 25 أغسطس 1896، فاستولى ابن عمه ونسيبه خالد بن برغش على الحكم، الأمر الذي أغضب الإنجليز واعتبروا الأمر تمردا من الأسرة الحاكمة، خاصة وأنه كانت هناك تحيزات لتولي حمود بن محمد، وفقا لموقع "historic-uk" أو "تاريخ المملكة البريطانية".

وزنجبار هي مجموعة من الجزر تقع بالقرب من تنجانيقا في المحيط الهندي، وكانت هناك اتفاقية بين السلطنة وإنجلترا ومن ضمن بنودها ألا يتولى الحكم شخص إلا بموافقة القنصل البريطاني، واعتبرت إنجلترا إعلان خالد توليه حكم السلطنة باعتباره إعلان الحرب.

إنذار ورفض

أرسلت إنجلترا إنذارا إلى خالد بن برغش ليتنازل عن الحكم لصالح حمود، لكنه رفض، وشكَّل جيشا قوامه 2800 رجل، ويختا مسلحا للسلطان كان راسيًا في الميناء، وكانت مهمته تحصين القصر.

وكانت مهلة الإنذار تنتهي في الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا يوم 27 أغسطس.

أقصر الحرب في التاريخ

جهز الإنجليز لهذه الحرب 3 طرابيد وزورقي مدفعية، و150 جنديا من البحرية الملكية، بالإضافة إلى 900 من الجنود الزنجباريين، وتجمعوا في منطقة الميناء.

في تمام الساعة التاسعة ودقيقتين من الصباح بدأت سفن الجيش الملكي بقصف القصر وتدمير المدفعية، وإغراق اليخت السلطاني، وقامت القوة الزنجبارية بإطلاق نار متقطع باتجاه القوات الموالية للبريطانيين.

لكن نجحت القوات الإنجليزية في قصف العلم المرفوع أعلى القصر، وأعلن وقف إطلاق النار عند الساعة 9:40 صباحًا.

خسائر الحرب

كانت المعاناة الأكبر لجنود السلطنة، حيث تكبدت قواته حوالي 500 شخص ما بين قتيل وجريح، بينما خسائر بريطانيا لم تتعدَ جريحا واحدا من البحارة.

أما خالد بن برغش فقد فر إلى ألمانيا حيث حصل على حق اللجوء ونفي إلى دار السلام في تنجانيقا.

وتم تعيين حمود بن محمد سلطانا، وأنهت تلك الحرب اعتبار زنجبار دولة لها احترامها، وبدأت الهيمنة البريطانية المباشرة عليها.

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