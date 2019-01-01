بـ5 جنيهات اشتراك شهري وسرعة فائقة.. مميزات راوتر شركة WE الجديد

راوتر WE الجديد
طرحت الشركة المصرية للإتصالات، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إعلانا يفيد بتقديم أجهزة راوتر جديدة برسوم شهرية 5 جنيهات، لجميع عملاء الإنترنت الأرضي.
وتستعرض "الوطن"، عبر السطور التالية، مميزات الراوتر الجديد VDSL، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات..
- الراوتر يحمل اسم Huawei VDSL HG630، وهو ضمن تكنولوجيا اللاسلكي المتوسطة.
- هو جهاز توجيه مودم سريع يوفر خدمة إنترنت فائقة السرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية عبر تقنية VDSL2.
- أسرع في عمليات التحميل والرفع من أجهزة ADSL القديمة، بخمس أضعاف.
- Vectoring هي ميزة تقلل من مستويات الحديث المتبادل وتحسين الأداء، معتمدا على مفهوم إلغاء الشوشرة.
- مزود بـ GHz 11n (2x2) 2.4، للحصول على أداء وتغطية فائقين، ويوفر هذا الجهاز اتصالات لاسلكية مستقرة وموثوقة للبيانات عالية السرعة وتطبيقات الوسائط المتعددة.
- توفر اتصالات Wi-Fi الآمنة أعلى مستوى من الأمان WPA / WPA2.
- المودم متعدد الإمكانيات (NAT router and Wi-Fi access point) في جهاز واحد.
- وعن الشروط والأحكام للمدفوعات الشهرية، فهو متاح للعملاء الجدد والحاليين.
- ومتاح للعميل راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية، وفي حالة طلب العميل جهاز راوتر آخر على رقم الإنترنت المنزلي الخاص به، يكون متاحا نقديا، بـ "واحد من كل طراز" :
400 جنيه للراوتر الـ Mid End ويضاف إليه 14% ضريبة القيمه المضافة.
600 جنيه للراوتر الـ High End شامل ضريبة القيمة المضافة.
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