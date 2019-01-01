بـ5 جنيهات اشتراك شهري وسرعة فائقة.. مميزات راوتر شركة WE الجديد

طرحت الشركة المصرية للإتصالات، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إعلانا يفيد بتقديم أجهزة راوتر جديدة برسوم شهرية 5 جنيهات، لجميع عملاء الإنترنت الأرضي.

وتستعرض "الوطن"، عبر السطور التالية، مميزات الراوتر الجديد VDSL، بحسب الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات..

- الراوتر يحمل اسم Huawei VDSL HG630، وهو ضمن تكنولوجيا اللاسلكي المتوسطة.

- هو جهاز توجيه مودم سريع يوفر خدمة إنترنت فائقة السرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية عبر تقنية VDSL2.

- أسرع في عمليات التحميل والرفع من أجهزة ADSL القديمة، بخمس أضعاف.

- Vectoring هي ميزة تقلل من مستويات الحديث المتبادل وتحسين الأداء، معتمدا على مفهوم إلغاء الشوشرة.

- مزود بـ GHz 11n (2x2) 2.4، للحصول على أداء وتغطية فائقين، ويوفر هذا الجهاز اتصالات لاسلكية مستقرة وموثوقة للبيانات عالية السرعة وتطبيقات الوسائط المتعددة.

- توفر اتصالات Wi-Fi الآمنة أعلى مستوى من الأمان WPA / WPA2.

- المودم متعدد الإمكانيات (NAT router and Wi-Fi access point) في جهاز واحد.

- وعن الشروط والأحكام للمدفوعات الشهرية، فهو متاح للعملاء الجدد والحاليين.

- ومتاح للعميل راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية، وفي حالة طلب العميل جهاز راوتر آخر على رقم الإنترنت المنزلي الخاص به، يكون متاحا نقديا، بـ "واحد من كل طراز" :

400 جنيه للراوتر الـ Mid End ويضاف إليه 14% ضريبة القيمه المضافة.

600 جنيه للراوتر الـ High End شامل ضريبة القيمة المضافة.