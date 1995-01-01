"شميت" في الصورة.. ماذا قدمت المدرسة الألمانية مع الأهلي؟

غادر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مصر صباح الإثنين، فيما يرجح أنها رحلة في إطار سعيه لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الجديد للفريق، حيث سافر لدولة أوروبية لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الجديد، والمتوقع إعلان اسمه مساء اليوم أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير.

ويعد الألماني روجير شميت، واحدا من أقوى المرشحين لخلافة لاسارتي على مقعد الرجل الأول للقلعة الحمراء، بعدما فسخ عقده مع فريق بكين جوان الصيني، ليصبح مرشحًا لإعادة المدرسة الألمانية لقيادة الأهلي بعد غيابها منذ مطلع الألفية.

واتجه الاهلي للمدرسة الألمانية في المدربين في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تعاقد مع 4 مدربين من بلاد الرايخ، كان أولهم ديتريتش فايتسا وآخرهم هانز ديكسي، وتستعرض "الوطن" أبرز ملامح فترة المدرسة الألمانية التدريبية مع الأهلي.

ديتريتش فايتسا وثورة الليبرو

أول مدرب ألماني في تاريخ القلعة الحمراء، حيث تعاقد الأهلي معه مطلع 1987- 1988، وتمكن من إحراز 3 بطولات مع الفريق، بواقع بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر، وبطولة الأفروآسيوية، ورحل عام 1989 بعد إلغاء بطولة الدوري العام حتى يستعد المنتخب للمشاركة في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

فايتسا ترك بصمته على الكرة المصرية بأكملها وليس الأهلي فقط، وقاد ثورة تدريبية اتبعتها جميع الأندية بعد ذلك، حيث كان أول مدرب يلعب بطريقة 3-5-2 التي تعتمد على مركز "الليبرو" الجديد على الكرة المصرية حينها، لتغطية أخطاء المساكين.

راينر هولمان وريمونتادا على فريق الأحلام

في مطلع موسم 1995-1996، عاد الأهلي من جديد للمدرسة الألمانية بعد تجرية إنجليزية مع آلان هاريس، عن طريق التعاقد مع الألماني راينر هولمان، ليقود الفريق لمدة موسمين ونصف، فاز خلالهم بأربعة ألقاب بواقع بطولتين للدوري الممتاز وبطولة لكأس مصر وبطولة عربية.

الريمونتادا التاريخية في موسم 1996-1997 هي الذكرى الأفضل على الإطلاق لراينر هولمان مع الأهلي، حيث تقدم الزمالك الذي كان يعج بالنجوم حينها لدرجة تسميته بـ"فريق الأحلام" بفارق 13 نقطة عن الأهلي، إلا أن هولمان قاد الأحمر لعودة تاريخية استطاع من خلالها الفوز بالدوري والحفاظ عليه للمرة الرابعة على التوالي.

راينر تسوبيل أكثر الألمان تحقيقا للبطولات مع الأهلي

عقب رحيل هولمان في منتصف موسم 1997 - 1998 لأسباب غامضة، تعاقد الأهلي مع ألماني آخر هو راينر تسوبيل، الذي قاد الأهلي لموسمين ونصف حقق خلالهم 5 بطولات 3 بطولات بالدوري العام وبطولتين عربيتين، ليسجل اسمه كأكثر مدرب ألماني فاز ببطولات مع الأهلي، إلا أن فشله القاري كتب نهايته مع الأحمر بنهاية موسم 1999 - 2000.

هانز ديكسي وضياع الدوري

استمر اعتماد الأهلي على المدرسة الألمانية بعد رحيل تسوبيل، بالتعاقد مع المدرب المجهول هانز ديكسي في موسم 2000 - 2001، إلا أنه أنهى حقبة المدرسة الألمانية مع الأهلي بتحقيق فشل ذريع، حيث لم يستمر سوى 9 أشهر أضاع خلالها بطولة الدوري العام التي كان يحتفظ بها الأهلي لمدة 7 مواسم، وفاز ببطولة الكأس في آخر مباراياته مع الفريق.